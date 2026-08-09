Ciclo de cine con Kevin Costner: 'El guardaespaldas', 'No hay salida' y su relación con Whitney Houston

Kevin Costner es uno de los grandes actores de Hollywood y lo ha demostrado en numerosas ocasiones con grandes títulos como Bailando con Lobos, El guardaespaldas o metiéndose en la piel de Robin Hood. Comenzó su carrera en los años 80, y más de cuarenta años después sigue siendo uno de los grandes nombres propios del cine. A lo largo de estos años ha ganado dos Premios Oscar, tres Globos de Oro y un Emmy.

En 1985 interpretó el papel que lo lanzó a la popularidad con la película Silverado, un wéstern dirigido por Lawrence Kasdan, y donde un jovencísimo Kevin Costner formaba parte del cuarteto protagonista que llega a un pueblo del oeste para poner paz e impartir justicia. La carrera del actor se consolidó en 1987 cuando protagonizó Los Intocables de Eliot Ness. Además, poco después se estrenó No hay salida (No Way Out, en inglés), película que fue un gran éxito de taquilla y que te ofrecemos gratis en RTVE Play. Ya en la década de los 90, concretamente en 1992, llegó su papel en El guardaespaldas, la cinta que Kevin Costner protagoniza junto a Whitney Houston y que fue un gran éxito cinematográfico, convirtiéndose en uno de los clásicos del cine con escenas inolvidables entre los dos personajes protagonistas. Esta película también está disponible en nuestra plataforma.

'El guardaespaldas'

El guardaespaldas Rachel Marron, personaje que interpreta Whitney Houston, es una superestrella del pop que está recibiendo amenazas de muerte. Ante esta situación, su manager decide contratar los servicios de Frank Farmer, un guardaespaldas muy disciplinado que formó parte del servicio de seguridad del presidente de los Estados Unidos, y que lucha contra sus propios fantasmas. Farmer, interpretado por Kevin Costner, refuerza todo el servicio de seguridad de la cantante, algo que un principio incomoda a todo el mundo, incluida a la propia Rachel Marron. Pronto empezarán a comprobar que todas las precauciones que impone Farmer son pocas ante una amenaza que ronda muy cerca. Esta película que mezcla el romance y el thriller cuenta, entre otros muchos atractivos, con una banda sonora que ya ha quedado para la posteridad. "I will always love you", interpretada de forma magistral por Whitney Houston, es una canción mítica que nos retrotrae a la película de El guardaespaldas de manera directa e inmediata. De hecho, con más de 50 millones de álbumes, es la banda sonora más vendida de la historia. 'El guardaespaldas' Sin embargo, esta canción ni siquiera estaba prevista para la película. En un primer momento, la banda sonora elegida fue "What Becomes of the Brokenhearted", pero cuando sonó en Tomates verdes fritos, Kevin Costner, que además de protagonista era coproductor de El guardaespaldas, propuso "I will always love you". El proyecto de El guardaspaldas(The Bodyguard, en inglés) se propuso en varias ocasiones, con distintos protagonistas, y todas fueron desechadas hasta que llegó la versión de los años 90. La primera vez fue en la década de los 70, con Diana Ross y Steve McQueen, pero el proyecto fue rechazado por considerarlo "demasiado controvertido". Tiempo después, se recuperó la idea de nuevo con Diana Ross y con Ryan O'Neal. La propuesta volvió a descarrilar debido a diferencias irreconciliables entre Ross y O'Neal, que habían sido pareja. Cine de siempre Cine - El guardaespaldas Un guardaespaldas es contratado por una cantante famosa, para protegerla de las insistentes cartas anónimas con amenazas de muerte. rtve play No fue hasta los años 90, bajo la dirección de Mick Jackson, cuando El guardaespaldas logró llevarse a cabo convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de la historia. Tanto el guionista de la cinta Lawrence Kasdan como Kevin Costner vieron por primera vez el guion del proyecto cuando trabajaban juntos en la película Silverado, en 1985. En El guardaespaldas, Kevin Costner luchó para que Whitney Houston fuera la protagonista de la película. Además, ya en el rodaje, le ayudó para que su debut cinematográfico fuera un éxito; al tiempo, la artista le daba clases de canto al actor. Ambos brillaron en la cinta, demostrando una química que se repetía en la vida real y que se mantuvo a lo largo de los años. Conservaron una estrecha amistad tras el estreno y después del fallecimiento de la cantante, Costner confesó en varias entrevistas el gran cariño y la admiración eterna que sentía por ella. Por su parte, Whitney Houston también mencionó todo lo que había aprendido trabajando con Costner, y afirmó que el actor le enseñó a concentrarse en escuchar y a comunicarse a través de sus ojos. 'El guardaespaldas'