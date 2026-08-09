Cine gratis en RTVE Play: todos los estrenos que llegan la semana del 10 al 16 de agosto

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

Charada y Las ocho montañas son solo algunas de las películas que durante la semana del 10 al 16 de agosto se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan.

Charada (Lunes 10 de agosto a las 22.20 en La 2 y RTVE Play) Cine de siempre Cine clásico - Charada Reggie Lampert conoce a un extraño en una estación de esquí. Al volver a su casa en Paris, Reggie, descubre que su marido ha sido asesinado. rtve play Cary Grant y Audrey Hepburn protagonizan este inolvidable thriller. Reggie Lampert regresa de sus vacaciones con la idea de pedirle el divorcio a su marido. Sin embargo, se encuentra con que ha sido asesinado y que, además, se le acusa de robar cientos de dólares. Peter Joshua, a quien conoció esquiando, le presta su ayuda.

La extorsión (Martes 11 de agosto a las 22.20 en La 2 y RTVE Play) Largometraje de intriga argentino. Un veterano piloto no tiene más remedio que colaborar con los servicios de inteligencia para no ser sancionado. De pronto, se ve envuelto en una serie de intrigas para mantenerse con vida.

Las ocho montañas (Jueves 13 de agosto a las 22.20 en La 2 y RTVE Play) Drama basado en la novela de Paolo Cognetti. Pietro (Lupo Barbiero) es un chico de ciudad y Bruno (Cristiano Sassella) vive en un pueblo de montaña. Se conocieron durante la infancia, pero el tiempo los acabó distanciando. Cuando se vuelven a encontrar, emprenderán un viaje juntos que les recordará sus orígenes.

Remember (Jueves 13 de agosto a las 0.40 en La 2 y RTVE Play) El coreano Lee Il-hyung dirige y escribe la historia de Pil-Joo, una persona mayor con alzheimer que perdió a toda su familia y ha pasado toda su vida con sed de venganza. En sus últimos días, un joven lo ayuda.

Asesinos inocentes (Viernes 14 de agosto a las 22.50 en La 2 y RTVE Play) Somos cine Somos cine - Asesinos inocentes Francisco Javier Garralda es un universitario al que una última asignatura le separa de su título académico. rtve play El universitario Francisco Garralda (Maxi Iglesias) recibe una oferta que lo lleva al límite: debe matar a Espinosa, su profesor de psicología (Miguel Ángel Solá). Lo perturbador es que es su maestro el que realiza el encargo.