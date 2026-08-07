¡Última oportunidad! Disfruta de los títulos que abandonan 'Cine Club Play' dentro de muy poco

Durante el verano, el tiempo parece infinito. Hay momentos para desconectar, tomar el sol, hacer excursiones y ponerse al día con los hobbies a los que no se le ha podido dedicar el tiempo que merecían el resto del año. Lo mismo ocurre con el cine. Hay quien aprovecha estos meses para ponerse al día de todos los estrenos que han quedado pendientes.

En RTVE Play tenemos un amplio catálogo con películas de todo tipo: románticas, de aventuras, thrillers... Y también cientos de títulos premiados por los mejores festivales del mundo. Lo que te proponemos esta vez es aprovechar y ver varios largometrajes que el próximo 15 de agosto, dentro de una semana, abandonan la plataforma.

Ay, Carmela Cine de siempre Historia de nuestro cine - ¡Ay, Carmela! Un grupo de cómicos ameniza como puede a los soldados republicanos durante la Guerra Civil, pero están cansados ya de pasar penalidades en el frente. rtve play En 1990, Carlos Saura dirigió esta comedia dramática ambientada en plena Guerra Civil. Se trata de la adaptación de la obra de teatro escrita por José Sanchis Sinisterra cuatro años antes. Carmen Maura y Andrés Pajares consiguieron un Goya por sus actuaciones en una película en la que deben interpretar el papel de su vida para salvarse. El largometraje consiguió otros 11 premios —optaba a 15—, dos de los cuales recayeron en el propio Saura: Mejor dirección y Mejor guion adaptado (junto a Rafael Azcona).

Días contados Cine Club Play Somos cine - Días contados Un periodista llega al barrio madrileño donde viven Charo y sus amigos drogadictos. En esos momentos, el Comando Madrid de ETA prepara un atentado. rtve play Thriller dirigido y escrito por Imanol Uribe, se trata de un retrato de los actos terroristas de ETA en la gran pantalla. Antonio (Carmelo Gómez) es un miembro de la banda que ya no cree en la causa. Días antes de cometer un atentado en Madrid conoce a Charo (Ruth Gabriel), una joven adicta que le hace replantearse su vida. Sin embargo, todo se tuerce cuando su imagen aparece en la televisión. La película, además de conseguir ocho premios Goya, se impuso como la Mejor película en el Festival de San Sebastián.

El sueño del mono loco Cine Club Play Historia de nuestro cine - El sueño del mono loco Dan Gillis, es un guionista americano que vive en París y que acaba de ser abandonado por su mujer. Cuando menos se lo espera, le propondrán escribir el guion de la ópera prima de un joven y ... rtve play Jeff Goldblum se aventuró en este thriller dirigido por Fernando Trueba a sus 34 años. El estadounidense da vida a Dan Gillis, un guionista que en poco tiempo ve cómo toda su vida cambia. De pronto, debe redactar un guion para un joven cineasta que mantiene una relación un tanto extraña con su hermana. La cinta obtuvo seis de los 11 cabezones a los que optaba en los galardones de la Academia de Cine española.

La buena estrella Cine Club Play Cine de siempre - La buena estrella La sencilla vida de Rafael cambia tras conocer a Marina, una huérfana que mantiene una compleja relación con Daniel, su compañero de la inclusa. rtve play Cinco Goya, un reconocimiento en Cannes y ganadora de los Premios Forqué a Mejor película. La carta de presentación de La buena estrella habla por sí sola y más con un reparto prometedor. Antonio Resines, Maribel Verdú y Jordi Mollà protagonizan un triángulo amoroso en el que las emociones están continuamente a flor de piel. Fue la oportunidad de Resines para cambiar de registro, saltando de la comedia al drama.

La niña de tus ojos Cine Club Play Historia de nuestro cine - La niña de tus ojos En plena guerra civil, un grupo de artistas españoles va a rodar una película de carácter folclórico a los estudios alemanes de la UFA nazi. rtve play Una más de Fernando Trueba, pero esta vez de 1998. Estuvo a punto de conseguir el Oso de Oro a Mejor película y es precisamente en Alemania donde tiene lugar la película. Penélope Cruz recogió su primer Goya por esta interpretación como Macarena García y lidera un reparto que reflexiona sobre el papel del arte frente al poder. De las 18 nominaciones que recibió por parte de la Academia se conformó con siete premios.

Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto Cine Club Play Cine - Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto Una española, Gloria Duque, presencia en México la muerte de dos policías a manos de dos gángsters. Uno de ellos le da antes de morir un portafolios. rtve play Agustín Díaz Yanes debutó como cineasta y escribió un drama con toques de crimen, mafia y prostitución. Una brillante Victoria Abril se hizo con el Goya y la Concha de Plata en San Sebastián a Mejor actriz por hacer de Gloria, una mujer que presencia un asesinato en México. Repatriada a España, regresa con un grueso de folios con las direcciones donde la banda responsable del crimen blanquea dinero.