¡Última oportunidad! Disfruta de los títulos que abandonan 'Cine Club Play' dentro de muy poco
Durante el verano, el tiempo parece infinito. Hay momentos para desconectar, tomar el sol, hacer excursiones y ponerse al día con los hobbies a los que no se le ha podido dedicar el tiempo que merecían el resto del año. Lo mismo ocurre con el cine. Hay quien aprovecha estos meses para ponerse al día de todos los estrenos que han quedado pendientes.
En RTVE Play tenemos un amplio catálogo con películas de todo tipo: románticas, de aventuras, thrillers... Y también cientos de títulos premiados por los mejores festivales del mundo. Lo que te proponemos esta vez es aprovechar y ver varios largometrajes que el próximo 15 de agosto, dentro de una semana, abandonan la plataforma.
Ay, Carmela
En 1990, Carlos Saura dirigió esta comedia dramática ambientada en plena Guerra Civil. Se trata de la adaptación de la obra de teatro escrita por José Sanchis Sinisterra cuatro años antes. Carmen Maura y Andrés Pajares consiguieron un Goya por sus actuaciones en una película en la que deben interpretar el papel de su vida para salvarse. El largometraje consiguió otros 11 premios —optaba a 15—, dos de los cuales recayeron en el propio Saura: Mejor dirección y Mejor guion adaptado (junto a Rafael Azcona).
Días contados
Thriller dirigido y escrito por Imanol Uribe, se trata de un retrato de los actos terroristas de ETA en la gran pantalla. Antonio (Carmelo Gómez) es un miembro de la banda que ya no cree en la causa. Días antes de cometer un atentado en Madrid conoce a Charo (Ruth Gabriel), una joven adicta que le hace replantearse su vida. Sin embargo, todo se tuerce cuando su imagen aparece en la televisión. La película, además de conseguir ocho premios Goya, se impuso como la Mejor película en el Festival de San Sebastián.
El sueño del mono loco
Jeff Goldblum se aventuró en este thriller dirigido por Fernando Trueba a sus 34 años. El estadounidense da vida a Dan Gillis, un guionista que en poco tiempo ve cómo toda su vida cambia. De pronto, debe redactar un guion para un joven cineasta que mantiene una relación un tanto extraña con su hermana. La cinta obtuvo seis de los 11 cabezones a los que optaba en los galardones de la Academia de Cine española.
La buena estrella
Cinco Goya, un reconocimiento en Cannes y ganadora de los Premios Forqué a Mejor película. La carta de presentación de La buena estrella habla por sí sola y más con un reparto prometedor. Antonio Resines, Maribel Verdú y Jordi Mollà protagonizan un triángulo amoroso en el que las emociones están continuamente a flor de piel. Fue la oportunidad de Resines para cambiar de registro, saltando de la comedia al drama.
La niña de tus ojos
Una más de Fernando Trueba, pero esta vez de 1998. Estuvo a punto de conseguir el Oso de Oro a Mejor película y es precisamente en Alemania donde tiene lugar la película. Penélope Cruz recogió su primer Goya por esta interpretación como Macarena García y lidera un reparto que reflexiona sobre el papel del arte frente al poder. De las 18 nominaciones que recibió por parte de la Academia se conformó con siete premios.
Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto
Agustín Díaz Yanes debutó como cineasta y escribió un drama con toques de crimen, mafia y prostitución. Una brillante Victoria Abril se hizo con el Goya y la Concha de Plata en San Sebastián a Mejor actriz por hacer de Gloria, una mujer que presencia un asesinato en México. Repatriada a España, regresa con un grueso de folios con las direcciones donde la banda responsable del crimen blanquea dinero.
Todos a la cárcel
Un drama carcelero bajo el sello de Luis García Berlanga que consiguió el Goya a Mejor película, Mejor dirección y Mejor sonido. Ambientada en la cárcel Modelo de Valencia durante un homenaje a los presos políticos, la película es una sátira con todas las letras. José Sazatornil, José Sacristán, Agustín González, Juan Luis Galiardo y Manuel Alexandre son algunos de los actores que forman parte del reparto.
Y una semana más tarde abandonarán el catálogo dos títulos más: La soledad y El bosque animado, dos cintas imprescindibles que también consiguieron varios cabezones.