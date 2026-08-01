El Grand Prix del Verano 2026 tiene doble emisión esta semana: horario, pueblos y padrinos

El Grand Prix del Verano 2026 tiene esta semana una cita doble con los espectadores. El concurso ofrece dos nuevas entregas consecutivas en La 1, con cuatro pueblos dispuestos a dejarse la piel en cada prueba. San Juan de la Rambla y Quintanar del Rey abren la competición la noche del domingo; Altura y Pradejón toman el relevo apenas veinticuatro horas después, el lunes.

Ramón García, Lalachus, Gorka Rodríguez y Wilbur pilotan dos noches cargadas de chapuzones, caídas y mucho humor. Cuatro pueblos, cuatro padrinos y un total de 24 pruebas para seguir buscando a los próximos clasificados de la temporada.

El alcalde de San Juan de la Rambla y la alcaldesa de Quintanar del Rey posan junto a los padrinos, el equipo de presentadores y la vaquilla en el tercer programa del Grand Prix del Verano 2026.RTVE

San Juan de la Rambla y Quintanar del Rey El primer enfrentamiento reúne a San Juan de la Rambla (Santa Cruz de Tenerife) y Quintanar del Rey (Cuenca). Como en cada programa, ambos municipios cuentan con el apoyo de sus respectivos padrinos: la atleta Desirée Vila defiende la grada azul del equipo canario, mientras que el actor Secun de la Rosa acompaña al conjunto conquense desde la amarilla. Ambos pueblos llegan con fuerza y muchas ganas de enfrentarse a las doce pruebas del programa, desde los Troncos locos hasta los Súper bolos, pasando por algunas sorpresas y novedades. Una noche más, la clave estará en la habilidad, el equilibrio, el cálculo mental y, sobre todo, en la capacidad de reírse de uno mismo. La alcaldesa de Altura y el alcalde de Pradejón posan junto a los padrinos, el equipo de presentadores y la vaquilla María Fernanda antes del cuarto programa del Grand Prix del Verano 2026.RTVE

Altura y Pradejón toman el relevo Solo 24 horas después llega el cuarto programa de la temporada. Altura, en Castellón, y Pradejón, en La Rioja, protagonizan un nuevo duelo para conseguir una plaza en la siguiente fase. Una noche más, los pueblos estarán acompañados por sus padrinos. El expiloto Fonsi Nieto defiende los colores de Altura, mientras que la cantante Soraya Arnelas acompaña a Pradejón. Ambos volverán a implicarse en la competición desde las gradas y participarán en algunos de los juegos preparados por el programa La competición combina, una vez más, grandes clásicos y nuevas dosis de imaginación. No faltarán pruebas como Troncos locos, Baloncesto en pañales o Ki Monos, en una noche en la que la habilidad, el equilibrio y la capacidad de mantener la calma volverán a marcar la diferencia. Porque en el Grand Prix, cada punto cuenta.