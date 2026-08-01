El Grand Prix del Verano 2026 tiene doble emisión esta semana: horario, pueblos y padrinos
- El concurso ofrecerá dos nuevas entregas consecutivas: el domingo y el lunes en La 1 y RTVE Play
- San Juan de la Rambla, Quintanar del Rey, Altura y Pradejón, entre los 12 pueblos del Grand Prix 2026
El Grand Prix del Verano 2026 tiene esta semana una cita doble con los espectadores. El concurso ofrece dos nuevas entregas consecutivas en La 1, con cuatro pueblos dispuestos a dejarse la piel en cada prueba. San Juan de la Rambla y Quintanar del Rey abren la competición la noche del domingo; Altura y Pradejón toman el relevo apenas veinticuatro horas después, el lunes.
Ramón García, Lalachus, Gorka Rodríguez y Wilbur pilotan dos noches cargadas de chapuzones, caídas y mucho humor. Cuatro pueblos, cuatro padrinos y un total de 24 pruebas para seguir buscando a los próximos clasificados de la temporada.
San Juan de la Rambla y Quintanar del Rey
El primer enfrentamiento reúne a San Juan de la Rambla (Santa Cruz de Tenerife) y Quintanar del Rey (Cuenca). Como en cada programa, ambos municipios cuentan con el apoyo de sus respectivos padrinos: la atleta Desirée Vila defiende la grada azul del equipo canario, mientras que el actor Secun de la Rosa acompaña al conjunto conquense desde la amarilla.
Ambos pueblos llegan con fuerza y muchas ganas de enfrentarse a las doce pruebas del programa, desde los Troncos locos hasta los Súper bolos, pasando por algunas sorpresas y novedades. Una noche más, la clave estará en la habilidad, el equilibrio, el cálculo mental y, sobre todo, en la capacidad de reírse de uno mismo.
Altura y Pradejón toman el relevo
Solo 24 horas después llega el cuarto programa de la temporada. Altura, en Castellón, y Pradejón, en La Rioja, protagonizan un nuevo duelo para conseguir una plaza en la siguiente fase.
Una noche más, los pueblos estarán acompañados por sus padrinos. El expiloto Fonsi Nieto defiende los colores de Altura, mientras que la cantante Soraya Arnelas acompaña a Pradejón. Ambos volverán a implicarse en la competición desde las gradas y participarán en algunos de los juegos preparados por el programa
La competición combina, una vez más, grandes clásicos y nuevas dosis de imaginación. No faltarán pruebas como Troncos locos, Baloncesto en pañales o Ki Monos, en una noche en la que la habilidad, el equilibrio y la capacidad de mantener la calma volverán a marcar la diferencia. Porque en el Grand Prix, cada punto cuenta.
Horario de la doble emisión del Grand Prix
El tercer programa de El Grand Prix del Verano 2026 se emitirá el domingo 2 de agosto, a las 22:00 horas, en La 1 y RTVE Play con San Juan de la Rambla y Quintanar del Rey como protagonistas de esta entrega.
El lunes 3 de agosto, a las 21:45 horas, llegará el turno de Altura y Pradejón. Los dos programas podrán verse en directo en La 1 y en RTVE Play, donde quedarán disponibles después de su emisión.
La doble cita permitirá descubrir qué dos pueblos continúan su camino hacia la gran final. Dos noches consecutivas de competición, caídas, estrategia y mucho humor que volverán a demostrar que hay cosas que solo pueden pasar en el Grand Prix.