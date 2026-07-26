Cine gratis en RTVE Play: todos los estrenos que llegan la semana del 27 de julio al 2 de agosto

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

El largo y el cálido verano, Isla bonita y Dragón rapide son solo algunas de las películas que durante la semana del 27 de julio al 2 de agosto se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan.

El largo y el cálido verano (Lunes 27 de julio a las 22.20 en La 2 y RTVE Play) Adaptación del relato de William Faulkner. Drama en el que la tranquilidad de una familia se ve alterada por la llegada del forastero Ben Quick (Paul Newman). El patriarca, Will Varner (Orson Welles), lo reconoce como un igual e intenta emparejarlo con su hija Clara (Joanne Woodward), una mujer que no consiente que la dirijan.

Isla bonita (Martes 28 de julio a las 22.20 en La 2 y RTVE Play) Así es 'Isla bonita': secretos y curiosidades de la película más hippie de Fernando Colomo Rtve Play Fer, un publicista de capa caída, recibe la invitación de su amigo Miguel Ángel de pasar unos días en Menorca. Tras un malentendido con su anfitrión, lo acoge en su casa una escultora.

Nosotros, los Leroy (Jueves 30 de julio a las 22.20 en La 2 y RTVE Play) Comedia familiar francesa dirigida por Florent Bernard. Sandrine Leroy le anuncia a su marido Christophe que se quiere divorciar. En un último intento por darse una oportunidad, el patriarca organiza un fin de semana para salvar su matrimonio, pero el viaje no será lo que espera.

Dragón rapide (Viernes 31 de julio a las 22.50 en La 2 y RTVE Play) Cine de siempre Historia de nuestro cine - Dragón Rapide España, julio de 1936. Por primera vez una película muestra la vida íntima de Franco, quien gobernaría España durante cuarenta años. rtve play Drama histórico dirigido y coescrito por Jaime Camino. En julio de 1936, Francisco Franco se traslada en secreto a Marruecos. El Dragon Rapide, un avión británico, fue clave para que el general gallego encabezara la sublevación militar previa a la Guerra Civil Española.