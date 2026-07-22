José Mercé, el legado de 'Omega'... y una noche donde puede pasar de todo en 'El perro andaluz'

José Mercé llega esta semana a El perro andaluz para compartir con Manu Sánchez un recorrido por su vida y su carrera en una conversación en la que habrá tiempo para hablar de música, de actualidad y de la histórica conquista del Mundial, una celebración en la que el deporte y la música volvieron a ir de la mano.

La noche arranca, como es tradición, con el esperado monólogo de Manu Sánchez. Después, José Mercé inaugura el apartado musical con una emocionante interpretación de "Yo soy aquel", de Manuel Alejandro, antes de sentarse junto al presentador para repasar los grandes hitos de su trayectoria y compartir su visión sobre algunos de los temas que marcan la actualidad.

El programa también celebra el legado de Omega, coincidiendo con el 30º aniversario del disco con el que Enrique Morente y Lagartija Nick revolucionaron la unión entre el flamenco y el rock. Kiki Morente y Lagartija Nick rinden homenaje a aquella obra imprescindible con una interpretación de "Pequeño vals vienés".

Y, como manda la tradición, tampoco falta el confesionario, el maletín ministerial, las míticas preguntas de Quintero rescatadas por Doña Carmen Fuentes, el regreso de Sobria y Serena, la música en directo de la banda del programa y el coro Gospel It, además de alguna que otra sorpresa que seguro dará para más de un titular.