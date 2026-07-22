Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play el fin de semana del 25 y 26 de julio

Este fin de semana, podrás volver a disfrutar en directo y de forma gratuita del mejor deporte en RTVE. Atletismo, waterpolo, piragüismo, triatlón, entre otros deportes, tendrán su hueco en Teledeporte y RTVE Play este 24 y 25 de julio. El Tour de Francia encara su recta final con la penúltima etapa con la segunda llegada a la mítica cima del Alpe D'Huez y el domingo el paseo triunfal del maillot amarillo por las calles de París.

Se sigue disputando el Campeonato de España de atletismo. En el Estadio Ciudad de Málaga se reúnen los mejores atletas españoles, casi la última opotunidad para definir la preselección de la selección española que competirá en el Campeonato de Europa de atletismo de Birmingham, que tendrá lugar del 10 al 16 de agosto.

En waterpolo, las selecciones españolas masculina y femenina afrontan la Superfinal de la Copa del Mundo, donde compiten las ocho mejores selecciones del mundo. El sábado se disputan las semifinales y el domingo las finales. La selección masculina buscará revalidar el título conquistado el año pasado en Montenegro mientras que para la femenina se trata de una oportunidad con el objetivo de conquistar el único gran título que todavía falta en su palmarés y afianzar el relevo generacional iniciado tras la conquista del oro olímpico en París 2024.

También se disputa el Campeonato del Mundo de piragüismo en Slalom y Kayak Cross en la ciudad estadounidense de Oklahoma. El equipo español llega a territorio estadounidense con la máxima ambición y con el aval de los excelentes resultados cosechados durante el primer tramo del año en el circuito de la Copa del Mundo. La expedición está compuesta por doce palistas y estará encabezada por los medallistas olímpicos Maialen Chourraut y Pau Echaniz.

En triatlón, el sábado 25 se disputa una nueva prueba del World Triatlón Championship Series masculino y femenino, desde Londres. Y en automovilismo, se disputa también una nueva prueba del Campeonato del Mundo de ‘Fórmula E’ desde Tokio.

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Programación deportiva en Teledeporte y RTVE Play

Sábado 25 de julio 08:30 horas: Automovilismo rallies. Clasificatoria Campeonato del Mundo ‘Fórmula E’ (Tokio). Teledeporte y RTVE Play 09:30 horas: Atletismo. Campeonato de España al aire libre, sesión matinal (Málaga). Teledeporte y RTVE Play 10:30 horas: Waterpolo. Copa del Mundo masculina. 1ª Semifinal (Sidney, Australia). Teledeporte y RTVE Play 12:15 horas: Waterpolo. Copa del Mundo masculina. 2ª Semifinal (Sidney, Australia). Teledeporte y RTVE Play 12:45: Ciclismo. Tour De Francia 2026 20ª Etapa. Le Bourg D'Oisans > Alpe D'Huez (171 Km) Montaña. Teledeporte, La 1 y RTVE Play 12:30 horas: Automovilismo Rallies. Carrera Campeonato del Mundo ‘Fórmula E’ (Tokio). Teledeporte y RTVE Play 15:30 horas: Triatlón. World Triatlón Championship Series. Élite femenino (Londres). Teledeporte y RTVE Play 17:15 horas: Triatlón. World Triatlón Championship Series. Élite masculino (Londres). Teledeporte y RTVE Play 17:00 horas: Piragüismo. Campeonato del Mundo en eslalon. Repescas kayak cross (Oklahoma, EEUU). Teledeporte y RTVE Play 20:00 horas: Atletismo. Campeonato de España al aire libre, sesión vespertina (Málaga). Teledeporte y RTVE Play 20:30 horas: Piragüismo. Campeonato del Mundo en eslalon. Series kayak cross (Oklahoma, EEUU). Teledeporte y RTVE Play 22:00 horas: Piragüismo. Campeonato del Mundo en eslalon. Finales kayak cross (Oklahoma, EEUU). Teledeporte y RTVE Play