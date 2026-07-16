La repesca de 'Maestros de la Costura Celebrity' llega muy pronto: ¿Quién crees que volverá? Vota ya

Cuatro aspirantes se han despedido del taller de Maestros de la Costura Celebrity en lo que va de temporada, pero ahora uno de ellos podrá volver a la competición. La repesca promete revolucionar el talent con una prueba decisiva que lo cambiará todo. Blanca Paloma, Jorge Román, Mariola Fuentes y Jazz Vilá darán rienda suelta a su creatividad para convencer a Lorenzo Caprile, María Escoté y Luis de Javier de sus dotes con la aguja. ¡Máxima tensión! Descubriremos qué expulsado es el elegido en el próximo programa. ¿Quién volverá a colgarse el mandil?

Blanca Paloma Primera expulsada de esta segunda edición de Maestros de la Costura Celebrity, Blanca Paloma heredó su pasión por la costura de su abuela Carmen, gran referente de la artista. En su paso por el programa hizo gala de una gran creatividad, esa que le han dado sus años en la escenografía teatral y que ha mostrado también en sus actuaciones como cantante. Ejemplo de ello fue su conjunto en la primera prueba de expulsión, un diseño con mucha personalidad que hizo que Caprile lo calificara como "el más bonito". Presentaba, sin embargo, un fallo insalvable: Se le olvidó coger en la mercería una cremallera para su top, necesaria para sujetar la pieza. Aunque intentó improvisar con unas cintas, la prenda se desmontó en el maniquí, lo que le costó su plaza en Maestros de la Costura Celebrity. En aquel primer programa sintió, según confesó en Teleplanistas, "más nervios que en Eurovisión". Ahora afronta la oportunidad de volver con sus compañeros y demostrar su talento con la aguja. Maestros de la costura Celebrity Blanca Paloma, primera expulsada de Maestros de la Costura Celebrity 2 Ver ahora

Jorge Román Jorge Román vivió un atípico cumpleaños en el taller de Maestros de la Costura Celebrity. Su participación en el programa le dio la oportunidad de pasarlo con su hermano gemelo, Edu, y hasta pudieron coser juntos, pero en este día tan especial también se enfrentó a un momento muy difícil: su propia expulsión. Pau Echaniz podía salvar a uno de sus compañeros de librar la prueba de expulsión y muchos contaban con que Pau salvase a Jorge, pero el medallista olímpico decidió echar una mano a Jazz Vilá. Jorge no se lo tomó a mal. Aunque creía que Pau le iba a dar de regalo de cumpleaños una semana más en Maestros de la Costura, prefirió ver el lado positivo: "Confía en mí". Aprovechó para pedir el imperdible dorado y coser así junto a Edu, pero el resultado no convenció al jurado. Su concepto, que separaba el amor y el dolor en una falda larga que se podía cortar entre ambas impresiones, fue aplaudido por el jurado. Su mala confección, sin embargo, le convirtió en el segundo expulsado de la edición, a la que podría regresar en la repesca del próximo programa. Maestros de la costura Celebrity Jorge Román es el segundo expulsado de Maestros de la Costura Celebrity 2 Ver ahora

Mariola Fuentes En su tercera semana consecutiva vistiendo el mandil negro, Mariola Fuentes no logró evitar la expulsión. Su salida del programa tuvo un sabor amargo, no solo para ella. Un muy disgustado Pepón Nieto acabó despidiendo a su amiga entre lágrimas después de que fuera él quien, sin ser consciente de su dificultad, eligiera el reto al que se tendría que enfrentar Mariola. Pepón, el mejor de la prueba anterior, tuvo que repartir distintos objetos entre los mandiles negros. Le dio la tortilla de patatas a Mariola, pero sin saber qué iba a implicar. El reto planteaba, en realidad, que los aspirantes pidieran a la inteligencia artificial que realizara el boceto de sus prendas inspirándose en su objeto asignado. Mariola no afrontó el desafío como a los jueces les hubiera gustado. Mientras el resto de sus compañeros se dejaban llevar por el surrealismo de las propuestas de la inteligencia artificial, Mariola fue sobre seguro. "Has hecho algo que yo ya he visto y además no lo has acabado bien", aseguraba Luis de Javier. La sencillez de su vestido sumada a su ejecución conllevó la expulsión de Mariola Fuentes. La actriz tendrá una nueva oportunidad en la repesca: ¿Logrará convencer a los jueces de que merece volver al taller? Maestros de la costura Celebrity Mariola Fuentes se convierte en la tercera expulsada de Maestros de la Costura Celebrity Ver ahora