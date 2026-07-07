Blanca Paloma, expulsada de 'Maestros de la costura Celebrity': "Sentí más nervios que en Eurovisión"

Esta segunda temporada de Maestros de la costura Celebrity arranca con una expulsión de lo más inesperada: Blanca Paloma se convierte en la primera en abandonar el taller tras una prueba que demuestra que la creatividad no lo es todo. Pese a su breve paso por el concurso, la artista se muestra agradecida: "Son maestros, es una oportunidad para seguir aprendiendo".

La alicantina llega con un cambio de look en el que se corta la melena para promocionar el estreno de su álbum debut. En su visita a Teleplanistas reflexiona junto a Masi Rodríguez y Javi Hoyos sobre su proyecto: "Quería que todo lo que forma parte de mi identidad estuviera reflejado".

¿Estrategia o compañerismo? El primer programa ha dado para mucho y viene cargado de anécdotas. En la primera prueba se pudo ver el compañerismo entre Mario Vaquerizo y Blanca Paloma al tratar de compartir telas, algo que los jueces no aprobaron. La cantante confiesa que si entrara de nuevo, cambiaría su estrategia: "Quería desarrollar un arco dramático de mi personalidad. Parezco buenecita pero también tengo mi genio". En la prueba de equipos, Blanca Paloma fue seleccionada para escoger las telas en un grupo en el que "los roles fueron mutando", explica. Pese a la limitación de tiempo y al resultado final, la invitada hace un balance positivo: "Era una oportunidad para que cada uno sacara a relucir cuáles eran sus dones". Maestros de la costura Celebrity Blanca Paloma, primera expulsada de Maestros de la Costura Celebrity 2 Ver ahora Blanca Paloma llegó a la prueba de eliminación mostrándose tal y como es: "En el escenario me transformo, pero en la máquina estoy desnuda". Esta vez los concursantes debían elaborar un diseño con tejidos artesanales. Caprile elogió el diseño de Paloma, pero eso no fue suficiente, ya que al vestir el maniquí, la prenda se desmontó: "Ahí supe que era mi último traje".

Trenza Mía, primer álbum de Blanca Paloma Hace 14 años Blanca Paloma se cortaba la trenza porque necesitaba un cambio en su vida: "Quería dejar atrás los miedos, inseguridades para dar un paso al frente de los escenarios". Hoy lo hace para presentar su álbum debut Trenza Mía, un proyecto en el que rinde homenaje a ese acto de valentía en el que "cortas con tu identidad para transformarla". La artista habla de la fusión de estilos y el protagonismo de las mujeres en sus letras, sin olvidar sus inicios en la música: "Cuando alguien ama el flamenco, lo más honesto es hacerlo propio". Toda esta propuesta se podrá ver en la gira con la que recorrerá algunas ciudades de España. Las mañanas de RNE Las mañanas de RNE - 'Trenza mía', el álbum debut de Blanca Paloma y 'Disonantes' Escuchar audio