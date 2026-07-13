Taller práctico en psicología en 'Tras la tormenta': cómo cerrar etapas vitales y seguir adelante

En el último programa de la temporada, Cristina Hermoso de Mendoza hace un balance muy especial. En este Tras la tormenta se repasan los grandes momentos y aprendizajes del curso con un taller práctico de psicología en el que la psicóloga Ana de Luis habla sobre cómo cerrar bien los ciclos vitales para poder seguir adelante.

Para De Luis, cerrar ciclos es un acto de consciencia y de liberación emocional. "Nos permite avanzar con mayor claridad y paz. Saber dejar ir es resiliencia y nos ayudará a vivir con más fortaleza", explica. A su juicio, supone reconocer que determinadas situaciones "han cumplido su propósito", agradecer lo vivido y aceptar que es momento de seguir adelante. Aunque existen momentos del calendario que invitan de forma natural a hacer balance —como el final de un curso, una temporada o el cambio de año—, considera que el ritmo de vida actual dificulta ese ejercicio. "Vamos tan rápido que cuesta pararse y cerrar las cosas como deben", afirma.

En ese sentido, también apunta al impacto de las redes sociales. "Están moldeando nuestra mentalidad: scroll, un mundo sin fin. Es importante volver a recordar el ritmo de la vida, que es cíclica, como los ciclos de la luna o del día y la noche, y nos estamos desconectando un poco de esto", reflexiona. De ahí la necesidad, añade, de "volver a vivir los ciclos con consciencia". De todo ello hablan de forma más completa en el episodio de Tras la tormenta 3.42a.

Tras la tormenta Tras la tormenta | Balance 3ª temporada y taller para cerrar etapa Balance especial de la tercera temporada. Taller práctico de psicología: saber cerrar etapas. El desahucio que Messi no sabe que “salvó”. rne audio

Taller práctico: EL COFRE Se trata de un ejercicio de meditación o relajación pensada para tomar conciencia de lo vivido, despedirse de aquello que ya terminó y abrir espacio a nuevos comienzos. La psicóloga advierte de que, cuando ese proceso no se realiza, es fácil quedar atrapados en experiencias que ya no tienen recorrido. "A veces, si no cerramos ciclos, nos podemos quedar obstinados en algo que no avanzará más, estancando nuestras emociones y sintiéndonos insatisfechos", señala. Por eso recuerda que toda despedida necesita también un espacio para el duelo. Como herramienta práctica propone 'El cofre', una visualización guiada que recomienda realizar en un momento de calma y que puede acompañarse de un dibujo espontáneo o de la representación de un cofre. La meditación comienza invitando a adoptar una postura cómoda, relajar el cuerpo y prestar atención a posibles tensiones en el rostro, la frente o la mandíbula. Después, el foco se dirige a la respiración para alcanzar un estado de mayor calma. A partir de ahí, la persona imagina que entra en una sala de cine. En una gran pantalla se proyectan escenas relevantes de su propia vida, mientras sostiene un mando a distancia con el que puede detenerse, avanzar o retroceder en los recuerdos que necesite revisar. La visualización culmina con un viaje simbólico hasta el 31 de diciembre, una fecha que representa el cierre de una etapa y la oportunidad de reflexionar sobre lo vivido antes de iniciar un nuevo ciclo.