Disfruta de los capítulos del 866 al 869 de 'La Promesa': Máximo llega al palacio acompañado de Julio y Tomasa

La posible llegada de Tomasa, la hermana de Petra, acompañando a Máximo de Buenaventura ha revolucionado el palacio. La señora Arcos mostraba un comportamiento extraño cada vez que alguien preguntaba por su hermana. ¿Qué ha ocurrido entre ellas? ¡Necesitamos descubrir la historia! Julieta, aunque ha intentado frenar sus sentimientos, lo cierto es que no puede escapar de ellos. Ha terminado declarando su amor a Manuel: “Yo también siento algo por ti”. ¿Lucharán por su amor? Tienes todos los capítulos disponibles en RTVE Play.

Capítulo 866 del lunes 13 de julio La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 866 El doctor confirma que algo le pasa a la bebé de María, pero no sabe qué. La incertidumbre sobre el diagnóstico angustia a todos en La Promesa. rtve play Manuel, que también está enamorado de Julieta, intenta convencer a la joven para que se quede, aunque eso signifique sufrir por su amor imposible... El doctor confirma que algo le pasa a la bebé de María, pero no sabe qué. La incertidumbre sobre el diagnóstico angustia a todos los habitantes de La Promesa. Martina intenta apoyar a Jacobo, que sigue muy preocupado tras el accidente de su madre y su hermano, y la joven le propone visitar juntos a su familia. Tras unas jornadas de intensa preparación, Máximo de Buenaventura llega a La Promesa. Y viene con sorpresa: ¡acompañado por su servicio personal! Julio, su ayuda de cámara; y Tomasa, su doncella de confianza. Estos nuevos criados muestran una actitud gélida y petulante, lo que genera fricciones inmediatas con el personal de La Promesa. Irremediablemente, la relación con los recién llegados empieza con muy mal pie. María y Carlo, angustiados por su hija, reciben el apoyo de todos los miembros de La Promesa. Ciro ya se integra en la empresa de aviación y, en su entusiasmo por el nuevo cargo, hace una propuesta a Julieta que le deja helada: tener un hijo para celebrarlo... La Promesa: Julio y Tomasa, servicio personal de Máximot

Capítulo 867 del miércoles 15 de julio La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 867 La bebé empeora por una infección grave y el riesgo de muerte es real. rtve play Un error de Máximo al confundir a Ángela con Martina provoca un primer encuentro desastroso entre ellos. Paralelamente, Julio y Tomasa critican duramente cada rincón de La Promesa, mientras ella deja claro su rechazo absoluto a ver a su hermana Petra. El servicio se siente profundamente decepcionado por la altanería de los recién llegados. Manuel y Ciro muestran el hangar a Máximo, con Ciro actuando como si fuera el único dueño de la empresa. Julieta y Manuel alucinan, pero la situación les resulta hasta divertida. La hija de María Fernández empeora de salud con una fuerte subida de fiebre, lo que obliga a llamar al doctor. Las noticias son malas: el bebé tiene una infección grave y podría morir por la falta de higiene en el parto. Manuel y Julieta siguen sufriendo por su amor clandestino, ella le oculta los deseos de Ciro de ser padre. Tras quince años de silencio, Petra y su hermana Tomasa se encuentran cara a cara en un reencuentro cargado de hostilidad y frialdad. La Promesa: Manuel y Julieta siguen sufriendo por su amor clandestinoMARTA GARCIA COMPANYMARTA GARCIA COMPANY

Capítulo 868 del jueves 16 de julio La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 868 El bebé de María está muy grave y Alonso se hunde en la culpa. rtve play El reencuentro de las hermanas Arcos está marcado por los duros reproches de Tomasa hacia Petra. El médico advierte que las esperanzas para la hija de María Fernández son escasas. Todos sufren por el bebé. Especialmente Alonso que se hunde en la culpa, aunque Manuel y Curro intentan consolarlo. Jacobo, finalmente, decide ir solo a visitar a su familia tras convencer a Martina de que es mejor que se quede. La despedida entre ellos es fría... Julio y Tomasa, en su guerra contra el servicio de La Promesa, exigen sentarse al lado de Cristóbal, desplazando a Pía y a Teresa. Esto provoca, una vez más, malestar general. Leocadia está nerviosa e indignada. ¿La razón? Se da cuenta de que su poder en la casa es cada día menor, tanto que Máximo puede pasar por encima de ella con sus exigencias. Durante la cena de gala en honor al duque, Ciro y Lorenzo aprovechan para malmeter sobre la situación de María. Máximo queda atónito al descubrir que fue el propio marqués quien asistió el parto. Mientras, el estado de la pequeña sigue empeorando… La Promesa: María reza a Jana por la vida de su hijaMARTA GARCIA COMPANYMARTA GARCIA COMPANY

Capítulo 869 del viernes 17 de julio La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 869 Adriano está convencido de que fue Petra quien los vio besarse. rtve play Julio y Tomasa planean más jugarretas contra el servicio de La Promesa, a quienes consideran unos ineptos. Ahora exigen comer el mismo menú que los señores. Las cocineras y las doncellas no se creen la desfachatez de los nuevos y, sobre todo, lo fría que se ha vuelto Tomasa. Alonso sigue atormentado por la culpa, temiendo que la muerte de la bebé pese para siempre sobre su conciencia si no logra salvarse. En un momento de desesperación, María reza a Jana por la vida de su hija. Julieta busca la ayuda de Martina para no quedarse embarazada de Ciro. Máximo, por su parte, ofrece trabajo como su segundo a Curro. La propuesta genera un nuevo foco de tensión con Ángela. Él le pide que le dé una oportunidad al duque y ella termina accediendo, pero con la boca pequeña. Adriano está convencido de que fue Petra quien los vio besarse. ¿Estará en lo cierto? Samuel sugiere bautizar a la niña por si muere, provocando un ataque de ira en María Fernández fruto del miedo... La Promesa: Máximo ofrece trabajo como su segundo a Currot