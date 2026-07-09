'Gaza mon amour', la bella película de los hermanos Nasser que está basada en increíbles hechos reales

Alain Resnais estrenó en 1959 Hiroshima mon amour, con guion de Marguerite Duras y sesenta años después los hermanos gemelos palestinos Tarzan y Arab Nasser rindieron homenaje a esa cinta de culto con Gaza mon amour, una historia de amor. "La gente ha hablado de Hamás, de Israel, de la guerra, incluso de la pesca en Gaza, durante muchísimo tiempo, pero ¿por qué no hablar de una historia de amor? Esta es nuestra manera de hacer una película más cercana a la gente que la política”, decían los directores.

La historia de Issa y Siham Issa tiene 60 años, es pescador y vive solo en Gaza. Está enamorado de Siham, una costurera que vive con su hija divorciada en el campo de refugiados. Los dos coinciden en el mercado central, en el que Issa vende su pesca y Siham remienda ropa para mujeres de la otra zona. Una noche, Issa encuentra una estatua del dios Apolo con el falo erecto y la lleva a casa para esconderla. El hallazgo aumenta su confianza y corteja a Siham, pero las cosas se le complican cuando por querer conocer un poco más de esa figura acaba en comisaría. “Intentamos evitar los clichés habituales del cine palestino. Nos centramos en los seres humanos, en la gente de Gaza. Es cierto que estas personas conocen el sufrimiento, la guerra, una vida miserable, pero aun así, viven, lo que significa que tienen una vida cotidiana, relaciones amorosas, sueños, esperanzas. Queremos filmar esto, sin embellecer ni fealdad la realidad de Gaza. Mostramos la vida cotidiana de Gaza que los extranjeros desconocen. Incluso los espectadores egipcios se sorprenden con nuestras películas”, decía Arab.

Basada en hechos reales Los actores Salim Daw (The Crown) y Hiam Abbass (Succession) en los papeles principales, Issa y Shisham, y está basada en hechos reales: en 2013, un joven llamado Abu Ghurab estaba pescando en aguas cercanas a la frontera con Egipto cuando atrapó en su red una estatua de 2000 años de antigüedad que representaba al dios Apolo. Aprovechando la oportunidad para salir de la miseria, la familia del pescador puso la reliquia de bronce de 300 kg a la venta en eBay por 500 000 dólares, pero las autoridades de Hamás la confiscaron. Las fotografías de la estatua sobre un colchón viejo y una sábana con estampado de pitufos dieron la vuelta al mundo. Se dudó de la versión de Abu y siempre se creyó que la estatua fue desenterrada y no hallada en el mar. El Museo del Louvre se mostró interesado en tener la pieza, pero las autoridades de Hamás dijeron que su intención esa exhibirla. Eso sí, tapando sus genitales. 'Gaza mon amour'RTVE

Soñando con el Oscar La película, seleccionada para representar a Palestina en los Premios Oscar de 2021, se presentó a competición en la Sección Orizzonti de la Biennale de Venecia y en la Sección Oficial del Festival de Cine de Toronto. En su paso por Valladolid, en la Semana Internacional de Cine (SEMINCI), obtuvo la Espiga de Plata y el premio al Mejor guion. "Conocemos los problemas de los palestinos, el conflicto con Israel, pero los gazatíes no necesitan hablar de ello, lo viven a diario. Los israelíes abandonaron Gaza en 2005 y en 2007 cerraron las fronteras: es un territorio muy pequeño, aislado del mundo… Al filmar la vida cotidiana de los gazatíes, estamos filmando el conflicto aunque no hablemos de él directamente. De hecho, filmamos las consecuencias del conflicto, más que el conflicto en sí", decía Tarzan.

Rodada en Portugal y Jordania La cinta es una coproducción de Palestina, Francia, Alemania, Portugal y Qatar. Arab y Tarzan Nasser, que en realidad se llaman Ahmed y Mohamed Abunasser, rodaron en Jordania y Portugal: en Amán, Madaba y Zizya se recreó la Franja de Gaza y en Algarve se rodaron las escenas de la costa y el mar. Allí Arab y Tarzan, que trabajaron como diseñadores de producción antes de ser directores, lograron recrear minuciosamente su tierra natal, Gaza. En alguna entrevista han dejado caer que el personaje de Issa está ligeramente inspirado en su padre, un hombre solitario que nunca se casó. También han dicho que el papel de Salim, escrito para Hiam Abbas, les recordaba mucho a su madre.