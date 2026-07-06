Así ha sido el Chupinazo con el que han dado comienzo las fiestas de San Fermín 2026

Pamplona se viste un año más de blanco y rojo para dar inicio a sus fiestas más representativas: los Sanfermines 2026. Como marca la tradición, el 6 de julio, miles de personas se reúnen en la Plaza del Ayuntamiento para dar el pistoletazo de salida, esta vez de la mano de La Subdirección de Urgencias de Navarra.

"¡Pamploneses! ¡Viva San Fermín, gora San Fermín!". Estas han sido las palabras de Araceli Sergio y Clint Jean Louis Fernández, una enfermera de la UVI móvil de Tafalla y el subdirector de Urgencias de Navarra, al encender la mecha. Los representantes han sido escogidos mediante participación ciudadana como reconocimiento a su labor sanitaria.

Todo lo ocurrido en el Chupinazo 2026 El lanzamiento del Chupinazo ha dado paso a las primeras horas de unos Sanfermines que ya se están viviendo en las calles de la ciudad navarra. "Calor, emoción, sudor... Pero es que es un momento mágico, inolvidable", ha descrito el pregonero Clint Jean Louis. El acto también ha podido seguirse desde distintos puntos de la capital gracias a las pantallas instaladas por el Ayuntamiento y la retransmisión especial de RTVE. Tras el arranque oficial, la programación ha continuado con los primeros actos del calendario. El festival folclórico ha tomado el relevo en la Plaza de los Fueros, mientras la ciudad se prepara para la salida de Gigantes y Cabezudos. Además, las actuaciones musicales y las verbenas serán las protagonistas de la noche pamplonesa. Telenavarra La Subdirección de Urgencias de Navarra lanza el chupinazo en homenaje a los sanitarios En una plaza del ayuntamiento de Pamplona a rebosar de gente y con un calor sofocante, Clint Fernández, subdirector del servicio de Urgencias, y Araceli Sergio Aguilera, enfermera de la UVI ... Ver ahora Con el inicio de los Sanfermines, todas las miradas están puestas en el primer encierro, que se celebrará este martes 7 de julio con los toros de la ganadería Fuente Ymbro. Este encierro marcará el comienzo de uno de los actos más emblemáticos de unas fiestas que se prolongarán hasta el 14 de julio. Un evento que podrá seguirse en RTVE Play a partir de las 07:10 horas.