'Lion' y la historia real que hay detrás de la película: un niño de 5 años, 'Google Earth' y Nicole Kidman

1986, en la India. Saroo es un niño de cinco años que crece en el campo dentro de una familia pobre, pero feliz. Una noche, como otras tantas, sale a trabajar con su hermano mayor. Pero se queda dormido y al despertar está en un tren de pasajeros que va a Calcuta, a 1600 kilómetros de su casa.

Así arranca Lion, una película dirigida por Garth Davis que te enseña con crudeza y realidad la angustia e invisibilidad con la que deambula por las calles un niño de cinco años, sin que nadie le ayude. Saroo acaba en un orfanato, y de ahí, es adoptado por una pareja australiana que le brinda un mundo lleno de posibilidades. Él es feliz, pero no olvida lo que dejó en el lugar en el que vivió durante los primeros años de su vida.

Saroo está interpretado por Dev Patel, en la edad adulta, y por Sunny Pawar, cuando es un niño. Nicole Kidman y David Wenham se meten en el papel de los padres adoptivos de este pequeño que se ha perdido en las inmensas calles de Calcuta y no encuentra forma alguna de volver a casa.

Lion está basada en una historia real Esta película está basada en la historia real del ahora empresario Saroo Brierley, que en 2014 publicó su libro autobiográfico Un largo camino a casa -A Long Way Home, en inglés-, y dos años después se llevó a cabo la adaptación a la gran pantalla. El título de la película viene dado por el nombre del protagonista, aunque con un error: Saroo es en realidad una pronunciación errónea del nombre de nacimiento, Sheru. En hindi, Sheru significa 'León'. Dev Patel, en 'Lion' Para preparar el papel, Dev Patel tuvo que adaptar su físico y pasar tiempo entrenando en el gimnasio. Además, desarrolló un acento australiano y visitó lugares clave en la película como el orfanato en el que estuvo Saroo, en la India, y realizó el viaje en tren que el pequeño hizo accidentalmente y que le llevó a perderse entre la multitud.En total, el actor pasó ocho meses preparando este papel. Dev Patel afirmó que nunca había leído un guion igual, con tanta fuerza. "Es una historia muy esperanzadora sobre la voluntad de este niño de sobrevivir y volver a encontrar a su familia. Lo que más me atrajo del papel fue que es un personaje muy contemporáneo y también que la historia tiene una dinámica familiar compleja. Es un papel precioso".

4.000 niños para el papel del pequeño Saroo Por su parte, Sunny Pawar, el pequeño Saroo, debutó en el cine con esta película, y cuando empezó el rodaje no sabía hablar inglés. Comenzó a practicar jugando al criquet con Nicole Kidman, y estas escenas se incorporaron después a la película. Según uno de los productores de la cinta, se presentaron más de 4 000 niños a las audiciones para este papel, pero finalmente fue Sunny Pawar el que lo consiguió. El propio director de la película destacó las grandes cualidades del pequeño delante de la cámara. "A lo largo de la historia pude sentir el espíritu de este chico. Así que sabía a quién estaba buscando, pero fue muy aleccionador pensar en lo que teníamos que conseguir. Los niños generalmente pueden ser buenos actores a partir de los ocho años, pero no es fácil encontrar a un niño de cinco años capaz de actuar". Además, Garth Davis concluyó que "llegó un momento, tal vez una semana después del rodaje, en el que se convirtió en actor, en el que estaba creando diferentes ideas emocionales. Fue extraordinario reconocer que estaba aportando algo a su actuación que no le pedimos que hiciera". Sunny Pawar en 'Lion'

La madre adoptiva eligió expresamente a Nicole Kidman La familia Brierley, de la vida real, estuvo presente en la producción de la película que se desarrolló en Tasmania. De hecho, Sue Brierley, la madre adoptiva en la vida real, eligió a Nicole Kidman para interpretar el papel en la ficción. Ambas mujeres se reunieron en Sydney para hablar de esta interpretación y forjaron un estrecho vínculo al descubrir todas las cosas que tenían en común en torno a la maternidad. Por su parte, el director de la cinta también alabó las cualidades de la actriz para interpretar su papel en Lion. "Me encantó trabajar con Nicole y estar cerca de ella. Es muy profesional, muy preparada. Ella me hacía preguntas muy, muy inteligentes a lo largo del camino. Es una actriz muy trabajadora". Davis destacó también la relación de la actriz con los vecinos de la zona en la que se produjo el rodaje. "Es muy inclusiva y muy cariñosa y también brillante". Nicole Kidman en 'Lion'