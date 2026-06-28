Cine gratis en RTVE Play: todos los estrenos que llegan la semana del 29 de junio al 5 de julio
- Descubre cuáles son los títulos de cine que se podrán ver esta semana en la plataforma
- Las mejores series, películas y documentales, gratis y en streaming en RTVE Play
Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.
Río rojo y a lo loco y Amal son solo algunas de las películas que durante la semana del 29 de junio al 5 de julio se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan.
Río rojo (Lunes 29 de junio a las 22.20 horas en La 2 y RTVE Play)
Una de las mejores cintas de los años 40. Terminada la Guerra de Secesión (1861-1865) y tras sobrevivir a una matanza, el ganadero Tom Dunson (John Wayne) y su hijo adoptivo Matthew Garth (Montgomery Clift) pretenden trasladar 10.000 cabezas de ganado desde Texas hasta Missouri. Nadie hasta entonces había intentado una hazaña así.
Amal (Jueves 2 de julio a las 22.20 horas en La 2 y RTVE Play)
Amal (Lubna Azabal), una profesora francesa de un instituto de Bruselas, es defensora de la libertad de expresión y la tolerancia. Sus ideas chocan con las de algunos alumnos y compañeros, vinculados con el extremismo islámico. Pese a todo, Amal ayuda a Monia (Kenza Benbouchta), una de sus estudiantes, acosada por las sospechas sobre su homosexualidad.
En fuera de juego (Viernes 3 de julio a las 22.55 horas en La 2 y RTVE Play)
Comedia dirigida por David Marqués. Diego (Diego Peretti), médico de profesión, no está satisfecho con su vida. Javi (Fernando Tejero), un representante de jóvenes jugadores de fútbol, sueña con que sus circunstancias cambien. El descubrimiento de un joven crack argentino unirá a Javi y a Diego en una aventura común llena de sorpresas.