Cine gratis en RTVE Play: todos los estrenos que llegan la semana del 29 de junio al 5 de julio

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

Río rojo y a lo loco y Amal son solo algunas de las películas que durante la semana del 29 de junio al 5 de julio se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan.

Río rojo (Lunes 29 de junio a las 22.20 horas en La 2 y RTVE Play) John Wayne cabalga de nuevo: Así es ‘Río Rojo', la película con la que curiosamente debutó Montgomery Cliff RTVE Play Una de las mejores cintas de los años 40. Terminada la Guerra de Secesión (1861-1865) y tras sobrevivir a una matanza, el ganadero Tom Dunson (John Wayne) y su hijo adoptivo Matthew Garth (Montgomery Clift) pretenden trasladar 10.000 cabezas de ganado desde Texas hasta Missouri. Nadie hasta entonces había intentado una hazaña así.

Amal (Jueves 2 de julio a las 22.20 horas en La 2 y RTVE Play) Amal (Lubna Azabal), una profesora francesa de un instituto de Bruselas, es defensora de la libertad de expresión y la tolerancia. Sus ideas chocan con las de algunos alumnos y compañeros, vinculados con el extremismo islámico. Pese a todo, Amal ayuda a Monia (Kenza Benbouchta), una de sus estudiantes, acosada por las sospechas sobre su homosexualidad.