Jacob Petrus hace un balance de un junio que ha roto todos los termómetros

El balance de junio no ha sorprendido a nadie. Cada día hemos tenido un aviso y ahora podemos confirmar que ha sido un mes de récord. Antes de que llegue un nuevo pulso de calor extremo, vamos a hacer balance de este mes de junio histórico que hemos vivido.

Una ola de calor sin precedentes Ayer ya os hablábamos de un escenario que cada vez es más recurrente: la configuración en omega, con una borrasca al oeste y otra al este, que permiten que entre medias se cuele y ascienda aire muy cálido procedente del norte de África para posteriormente campar a sus anchas por el continente europeo. Esto ha supuesto que en Reino Unido en junio se haya dado una temperatura récord de 37,7ºC en Lingwood. Pero no es un único dato alarmante, en Alemania, con datos desde 1881, se ha registrado el día más cálido de su historia, con 41,7ºC en Coschen y 40,3ºC en Berlín. Otros países como Francia o Eslovaquia también han llegado a cifras récord, 44,3ºC y 39,5ºC, respectivamente. Cifras que nos alertan del cambio que se ha producido. No es el calor de siempre, y esto no tiene otra causa que el cambio climático. Europa se enfrenta a un desafío de adaptación sin precedentes. Es el continente que más rápido se calienta del mundo, a un ritmo que supera el doble de la media global. Hoy termina junio, y con ello también una ola de calor histórica que ha pulverizado récords en amplias zonas de Europa. ¡Te lo cuenta @jacobpetrus_tve en #AquílaTierra! 😉 pic.twitter.com/8itsRCogU3 — Aquí la Tierra (@aquilatierratve) June 30, 2026