Jacob Petrus hace un balance de un junio que ha roto todos los termómetros
- Jacob Petrus hace balance de un mes de junio histórico
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El balance de junio no ha sorprendido a nadie. Cada día hemos tenido un aviso y ahora podemos confirmar que ha sido un mes de récord. Antes de que llegue un nuevo pulso de calor extremo, vamos a hacer balance de este mes de junio histórico que hemos vivido.
Una ola de calor sin precedentes
Ayer ya os hablábamos de un escenario que cada vez es más recurrente: la configuración en omega, con una borrasca al oeste y otra al este, que permiten que entre medias se cuele y ascienda aire muy cálido procedente del norte de África para posteriormente campar a sus anchas por el continente europeo.
Esto ha supuesto que en Reino Unido en junio se haya dado una temperatura récord de 37,7ºC en Lingwood. Pero no es un único dato alarmante, en Alemania, con datos desde 1881, se ha registrado el día más cálido de su historia, con 41,7ºC en Coschen y 40,3ºC en Berlín. Otros países como Francia o Eslovaquia también han llegado a cifras récord, 44,3ºC y 39,5ºC, respectivamente. Cifras que nos alertan del cambio que se ha producido. No es el calor de siempre, y esto no tiene otra causa que el cambio climático. Europa se enfrenta a un desafío de adaptación sin precedentes. Es el continente que más rápido se calienta del mundo, a un ritmo que supera el doble de la media global.
Hoy termina junio, y con ello también una ola de calor histórica que ha pulverizado récords en amplias zonas de Europa. ¡Te lo cuenta @jacobpetrus_tve en #AquílaTierra! 😉 pic.twitter.com/8itsRCogU3— Aquí la Tierra (@aquilatierratve) June 30, 2026
Un mes de junio histórico
Según AEMET, ha sido el segundo más cálido de la serie histórica en la España peninsular, con una temperatura media de 3,2ºC por encima de los normal, solo superado por el del año pasado. Cada vez es más evidente que el calor extremo se adelanta en el calendario, ya que los trece junios más cálidos desde 1961 se han registrado en el siglo XXI. Y no solo eso, el primer semestre de este año es el más cálido desde que hay registros.
El calor sofocante de este mes de junio ha dejado cientos de récords mensuales y absolutos: 165 de temperatura máxima y 225 de mínima, concentrados sobre todo en el norte peninsular, donde la primera ola de calor del verano ha sido excepcional, no solo por la intensidad, sino también por la duración y la persistencia.
Mención especial se merece el pasado 23 de junio, que se ha coronado como el más cálido para un mes de junio desde que hay registros, con el 73% de la población expuesta a riesgo sanitario por las altas temperaturas. De hecho, desgraciadamente, ha sido el junio con más muertes atribuibles al calor desde 2015, con 1028 fallecidos, 246 de ellos en el periodo de ola de calor.