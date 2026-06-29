Conoce a Garazi Sánchez, la surfista que conquista España y Europa

Garazi Sánchez recorre las calles de Getxo con Aunitz, mientras hace un repaso por toda su vida personal y profesional. Una historia de lucha y superación que se une con los bonitos lugares de Vizcaya.

¿Quién es Garazi Sánchez? Comenzó a surfear a los 7 años. Poco después, a los 13, realizó su primer viaje internacional a Australia, donde cumplió uno de sus sueños, y desde entonces no ha dejado de viajar por el mundo. Antes de los 18 años ya había surfeado en gran parte del planeta. Ha dedicado su vida al deporte, ha sido dos veces campeona de surf de España y subcampeona de Europa, y ahora quiere darle otro color a su carrera. Sabe que los deportistas de alto rendimiento tienen momentos bastante duros y baches por la exigencia de los objetivos, por eso, también le apetecía tener algo de diversión y disfrutar de la parte más amena del surf con sus amigas. De esta idea ha salido su próximo documental, Modo avión. Un documental grabado con sus amigas en el Sáhara, lo que define como “el mejor viaje de su vida”.

El encanto de Getxo Garazi le ha enseñado a Aunitz la Playa de Barinache (La Salvaje), el lugar en el que suele surfear por las mañanas. Pero también han dado un paseo por Getxo con un velero. Así han descubierto el Puerto Viejo y el Puente Colgante de Vizcaya, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y el puente transbordados en activo más antiguo del mundo. También han tenido tiempo para degustar la gastronomía de la zona, como es el marmitako. Un plato tradicional vasco muy sencillo de hacer con un sofrito, patatas y bonito, que se debe añadir al final para que se cocine solo con el calor residual. Aunitz ha finalizado este viaje en velero nombrando a Garazi terrícola de honor, algo que ha ilusionado a la deportista que ha decidido llevar con orgullosa su chapa de terrícola.