El zoqueiro del siglo XXI: Álvaro Pin rescata un oficio ancestral

Unir tradición y modernidad no está reñido y Álvaro Pin nos lo demuestra. Este joven ha rescatado un oficio antiguo, el de zoqueiro, y lo ha dado a conocer a través de sus redes sociales, donde su contenido ya se ha vuelto viral. Hoy, en Aquí la Tierra, descubrimos en qué consiste este trabajo y cuál es su historia.

Álvaro se interesó por las zocas a los 8 años . Nunca vio cómo se fabricaban originalmente, pero ha recopilado herramientas y conocimientos de sus mayores y vecinos para poder recuperar esta tradición. Y, además, ha utilizado las redes sociales para mostrar este oficio antiguo al mundo para evitar que la etnografía de su zona se pierda definitivamente.

¿Qué son las zocas?

Las zocas son un calzado de madera plano por delante y con un tacón atrás. Se utilizan con calcetines de lana y se fabrican con madera de abedul. Es fundamental que la madera se corte durante la luna menguante de los meses de invierno, ya que así se evita que la madera se rompa y se garantiza que el calzado sea hermético para que no entre agua.

Álvaro ha explicado que, según su uso, género y geografía, se pueden clasificar en tres tipos. Zocas de hombre, más robustas y suelen presentarse ahumadas y con cera. Chinelas, serían las zocas de mujer que se distinguen por llevar dibujos y se reservaban para ocasiones especiales. Y, por último, las galochas o zocas de dos brincos, que se llamaban así porque permitían andar más rápido y ofrecían un mayor agarre.

Antiguamente, este calzado era muy necesario porque los animales vivían dentro de las casas y el calzado debían servir para entrar y salir. Pero cuando los animales se estabularon fuera, la gente empezó a usar calzados específicos para el exterior y para el interior respectivamente, lo que contribuyó a la pérdida de la zona tradicional.