Razones por las que tienes que ver la serie 'Parot', thriller que recupera RTVE Play

RTVE Play recupera la serie española Parot, el thriller en el que tendrás que buscar al asesino de los excarcelados de la doctrina Parot. Junto a Isabel y Nieto, el espectador sufre y se emociona como los personajes de una ficción que no deja indiferente a nadie. ¿Quieres saber por qué no puedes perderte su estreno? ¡Te damos 5 razones para verla!

Está relacionada con un hecho real La serie no está basada en hechos reales, y tampoco lo son sus personajes. Pero sí toma como punto de partida un acontecimiento que nos lleva hasta 2013, cuando la doctrina Parot queda derogada y decenas de presos por asesinatos o violaciones salen en libertad antes de haber cumplido la condena que se les impuso.

Búsqueda de un asesino A raíz de este hecho, la serie narra la salida de varios excarcelados y cómo empiezan a ser asesinados uno a uno por un justiciero con una careta de mono. Alguien, que ha decidido tomarse la justicia por su mano, deja una nota al lado de cada cadáver: sentencia cumplida. Nieto e Isabel serán los policías que intentarán buscar al culpable de estos asesinatos. ¿Darás tú antes que ellos? Puede que sí, pues en cada capítulo se dan claves que hilándolas te pueden llevar a descubrirlo.

Plantea problemas morales Isabel y Nieto son dos compañeros con dos perfiles totalmente diferentes. Mientras que el policía no está nada de acuerdo con la liberación de los presos, Isabel no para de repetir una frase: la ley es la ley. Aquí es donde la serie plantea el problema moral, un debate que muestra las dos caras de una misma moneda: cumplir con lo que dicta la ley o tomarse la justicia por su mano.

Y problemas reales A parte, también muestra los problemas reales de una persona cuando sufre una agresión. Uno de los personajes tiene que hacer frente a la salida de su violador. Esto le lleva a recordar cómo vivió los momentos posteriores a la violación, la culpa que sentía, cómo siguió adelante, y el apoyo que recibió de sus allegados. Problemas que no se suelen mostrar en muchas series de televisión.

Protagonizada por Adriana Ugarte La ficción está protagonizada por una actriz de la casa. Después de La Señora, Adriana Ugarte vuelve a RTVE con un papel que in crecendo. El personaje de Isabel es el punto fuerte de la serie, y lo hace acompañada de un gran elenco como Michel Brown, Iván Massagué, Javier Albalá o Blanca Portillo.