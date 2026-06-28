'Parot', el thriller español que RTVE Play recupera para mantenerte enganchado: mira todos sus capítulos gratis

La serie Parot regresa a RTVE Play por tiempo limitado para sumarse al catálogo de series y thrillers como La Caza, y que ya fue un éxito en su estreno en La 1 en 2022. Con Adriana Ugarte como protagonista, la serie nos va descubriendo un sin fin de enigmas y secretos que puedes descubrir a lo largo de sus 10 enigmáticos capítulos.

Parot nos traslada a la historia pasada de nuestro país. Concretamente, al año 2013 en que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo derogó la doctrina Parot. Tras este suceso, algunos criminales fueron puestos en libertad y entre la opinión pública española se generó un acalorado debate que planteó un dilema moral casi sin solución. Esta jurisprudencia se convirtió en un auténtico escándalo a nivel nacional, y es entonces cuando uno de los protagonistas decide tomarse la justicia por su mano y actuar. La ficción juega su papel tomando como referencia un episodio real de nuestra historia y genera una trama emocionante tocando temas como la justicia, la venganza o la culpa. ¡No te pierdas la serie completa en RTVE Play!

Todos los capítulos, disponibles en RTVE Play

Capítulo 1: 'La excarcelación'

Tras la anulación de la doctrina judicial 'Parot', varios presos por delitos de violación, asesinato y terrorismo son puestos en libertad sin terminar de cumplir sus condenas. Uno de esos presos es asesinado poco después de su excarcelación y los policías Isabel Mora y Jorge Nieto reciben el encargo de encontrar y detener al autor.

Parot Parot - Episodio 1: La excarcelación Tras anular la doctrina judicial 'Parot', varios presos por delitos de violación, asesinato y terrorismo son puestos en libertad sin cumplir condena. rtve play

Capítulo 2: 'Otra vez juntos'

Isabel y Nieto investigan un nuevo ataque contra excarcelados. El terrorista Basauri, condenado por varios atentados, ha recibido una terrible paliza poco después de salir de la cárcel. El violador Haro aprovecha su recién recuperada libertad para indagar a escondidas en la vida de Isabel

Parot Parot - Episodio 2: Otra vez juntos Isabel y Nieto investigan un nuevo ataque contra excarcelados. El terrorista Basauri ha recibido una terrible paliza poco al salir de la cárcel. rtve play

Capítulo 3: 'Carnaval'

La investigación policial de los asesinatos se complica cuando las máscaras de mono se ponen de moda en pleno carnaval después de conocerse que el asesino lleva una. Las estratagemas de Haro empiezan a afectar a la vida de Isabel, cuya estabilidad emocional está a punto de ser sometida a una prueba.

Parot Parot - Episodio 3: Carnaval La investigación policial de los asesinatos se complica cuando las máscaras de mono se ponen de moda en pleno carnaval. rtve play

Capítulo 4: 'El traslado'

Preocupado por la salud mental de Isabel, Nieto busca la manera de apartarla del caso Parot para que no se vea sometida a tanta presión. Ante la repercusión del caso en los medios, la cúpula del Ministerio del Interior les convoca a una tensa reunión para conocer el estado de la investigación.

Parot Parot - Episodio 4: El traslado Preocupado por la salud mental de Isabel, Nieto busca la manera de apartarla del caso Parot para que no se vea sometida a tanta presión. rtve play

Capítulo 5: 'Protestas'

El asesino actúa de nuevo contra un excarcelado neonazi, pero esta vez pierde la careta en su huida. Los excarcelados empiezan a manifestarse delante de la comisaría exigiendo protección policial frente al 'justiciero', aumentando la presión sobre la investigación que dirigen Nieto e Isabel.

Parot Parot - Episodio 5: Protestas El asesino actúa de nuevo contra un excarcelado neonazi. Los excarcelados empiezan a manifestarse frente a la comisaría exigiendo protección policial. rtve play

Capítulo 6: 'El zoo'

La investigación del caso Parot lleva a Nieto al zoo de la ciudad, donde alguien ha liberado a todos los monos de sus jaulas. El plan secreto de Haro provoca una grave discusión entre Nieto e Isabel y destroza la reputación profesional de la joven policía.

Parot Parot - Episodio 6: El zoo La investigación del caso Parot lleva a Nieto al zoo de la ciudad. El plan secreto de Haro provoca una grave discusión entre Nieto e Isabel. rtve play

Capítulo 7: 'La entrevista'

Tras un nuevo asesinato del "justiciero", Nieto prosigue la investigación entre los reproches del Comisario, que le recrimina su falta de concentración en el caso. Mientras Isabel se esfuerza en probar que alguien le tendió una trampa, Haro se prepara para lavar su imagen ante los medios.

Parot Parot - Episodio 7: La entrevista Tras un nuevo asesinato del "justiciero", Nieto prosigue la investigación entre los reproches del Comisario, que le recrimina su falta de concentración rtve play

Capítulo 8: 'El hayedo'

A pesar de que el caso Parot ha sido asignado a otro inspector, Nieto persigue por su cuenta una nueva línea de investigación mientras Isabel intenta adaptarse a la vida en el centro de salud mental. Haro utiliza a la periodista Ana Hurtado filtrándole nuevas y terribles revelaciones para hacer avanzar su plan de venganza.

Parot Parot - Episodio 8: El hayedo Aunque el caso Parot se ha asignado a otro inspector, Nieto sigue investigando por su cuenta. Haro utiliza a una periodista para avanzar su venganza. rtve play

Capítulo 9: 'Festival'

Gracias al hallazgo de Nieto, la policía averigua la identidad del asesino de excarcelados y lo comunica a los medios pidiendo la máxima colaboración ciudadana para recibir cualquier información que permita encontrarle. Haro se pone en contacto con Isabel y la coacciona para que acuda a su encuentro.

Parot Parot - Episodio 9: Festival La policía averigua la identidad del asesino de excarcelados. Haro se pone en contacto con Isabel y la coacciona para que acuda a su encuentro. rtve play

Capítulo 10: 'Una foto contigo'

Movido por una fe inquebrantable en Isabel, Nieto se esfuerza en buscar pruebas para demostrar que la joven policía está siendo víctima de un plan premeditado de Haro. Mientras tanto, Haro aborda a la hija de Isabel a escondidas para ejecutar el último paso de su venganza.