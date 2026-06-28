Descubre los personajes más importantes de 'Parot', el thriller de RTVE Play

Tras la derogación de la doctrina Parot por el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo, múltiples criminales como violadores, asesinos o terroristas salen a las calles en libertad. Pero estos ex convictos no lo tendrán nada fácil, porque un “justiciero'' que oculta su rostro comienza a asesinarlos uno a uno de la forma en que ellos mismos lo hicieron con sus víctimas.

Parot es pura adrenalina, y además de una historia fascinante, también cuenta con unos protagonistas de lo más complejos y enigmáticos. Descubre quiénes son los personajes principales y secundarios de esta serie española de RTVE y Amazon Prime, que puedes ver en gratis en RTVE Play

Isabel Mora Isabel Mora (Adriana Ugarte), es la protagonista de esta serie de temática thriller española. Inspectora de policía y madre, tendrá que enfrentarse a la resolución del caso del misterioso “justiciero” sin rostro. Aunque no será un asunto de trabajo como cualquier otro, ya que ella misma fue víctima de un crimen por parte de uno de los excarcelados. A pesar de su vínculo personal con el caso, no está dispuesta a abandonarlo o dejarse llevar por la venganza. Como veremos, es un personaje que se mueve por principios como la ética y la integridad, mostrando fortaleza y compromiso con el cuerpo de policía.

Jorge Nieto Jorge Nieto (Javier Albalá) es inspector de policía y compañero de Isabel. En el caso de los asesinatos contra los excarcelados, veremos cómo el inspector Nieto representa el dilema moral dentro de la serie con preguntas como: ¿Realmente debemos defender a criminales? o ¿Por qué tengo que proteger a un asesino? Personaje cañero y decidido, no deja indiferente a ningún espectador por su característica ironía que aporta toques de humor al thriller. Además, averiguaremos la verdadera relación que le une a la inspectora Mora.

Julián López de Haro Aristócrata y melómano reconocido, López de Haro (Iván Massagué) fue acusado por violaciones a 12 mujeres con la utilización de sustancias tóxicas. Condenado a prisión a causa de sus delitos, es liberado años más tarde por la anulación de la doctrina Parot. Pero no vuelve a la sociedad con la intención de pasar desapercibido, ya que pretende destrozar la vida de la persona que le llevó a prisión. Llevando a cabo un macabro plan, comienza a jugar con la mente de su delator y controlar cada uno de sus pasos.

Andrea Llanes Andrea (Blanca Portillo) es uno de los personajes que más interés suscita por su inadecuada relación con uno de los excarcelados, Roberto Plaza, al que conoció en prisión por sus visitas como psiquiatra. Ahora le protege frente a la amenaza del asesino enmascarado y lo utiliza para desarrollar un estudio psicológico. Además, es la madre de la inspectora Mora y conoce el secreto de su hija con respecto al caso.

Sol Mora Sol Mora (Nicole Wallace) es la hija de Isabel Mora y, por tanto, nieta de la psicóloga Andrea Llanes. Con 16 años, quiere tener una vida como la de cualquier adolescente pero el trauma de su madre, el cual ella desconoce, le impide vivir su vida. Sin conocer la identidad de su padre, siente que ha vivido engañada y supeditada a la voluntad de su madre.

Roberto Plaza Plaza (Michel Brown) es un excarcelado que fue acusado en el pasado por violación y asesinato junto a otro hombre. Con problemas graves de ansiedad y trastorno de culpabilidad es tratado psicológicamente desde la cárcel por Andrea. Cuando se deroga la doctrina Parot, obtiene su libertad aunque en contra de su voluntad. Aterrado y profundamente arrepentido por lo que hizo, es un personaje que tendrá a la psiquiatra como su única ayuda.