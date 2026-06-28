'Parot', un thriller que explora las consecuencias de la doctrina Parot
- Esta serie de suspense está basada en la derogación de la conocida como doctrina Parot
- Henri Parot es el etarra que dio nombre a esta doctrina tras serle negada una reducción de condena
Parot, la serie que RTVE Play ha recuperado para su catálogo, revolucionó nuestras pantallas con su estreno en La 1 en 2022 gracias a una trama cargada de misterio y emoción además de dilemas filosóficos sobre la moral y la ética. Pero, ¿cuál es exactamente el hecho en el que está basado Parot? Te lo contamos.
La doctrina Parot
El primer capítulo de este thriller policial comienza hablando sobre la derogación de la doctrina Parot por parte del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, teniendo esto como consecuencia la excarcelación de asesinos, violadores y terroristas.
En términos reales, la doctrina Parot fue una jurisprudencia del Tribunal Supremo que establecía que los beneficios penitenciarios, como el voluntariado o los estudios, reducían la pena. Pero esta reducción no era sobre el máximo legal, 30 años, sino sobre el tiempo total al que hubieras sido condenado por tus delitos. En 2013, ETA presenta un recurso por una condena. Tras valorarlo, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo decide derogar la doctrina Parot al considerar que esta vulnera determinados artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La anulación tuvo como efecto la salida de la cárcel de muchos criminales que no habían cumplido sus condenas, pero sí el máximo legal permitido.
¿Por qué “Parot”?
El nombre de la doctrina se debe al recurso que presentó un etarra, Henri Parot, al Tribunal Supremo con la intención de que sus 26 condenas se fusionaran en una sola. Después de la negativa de la Audiencia Nacional, este tribunal siguió sus pasos y sentó las bases de la famosa doctrina Parot en el año 2006. Parot fue condenado por haber cometido 82 asesinatos, lo que le supuso llegar a sumar una condena de casi 4.800 años en prisión.
En definitiva, Parot es una serie dinámica e intrépida en la que exploran los límites de lo supuestamente correcto basándose en un acontecimiento real que fue todo un escándalo en nuestro país. Partiendo de un hecho, son capaces de construir todo un universo atractivo y enigmático.
¿Por qué ver la serie Parot?
Esta intensa serie nos sumerge en una trama de suspense donde un misterioso justiciero, oculto tras una careta de mono, comienza a asesinar a criminales recién excarcelados bajo el lema de "sentencia cumplida". A través de la investigación de los policías Nieto e Isabel, la historia nos invita a convertirnos en detectives, ofreciendo pistas en cada capítulo para que podamos intentar descubrir la identidad del asesino antes que los propios protagonistas.
Más allá del thriller, la ficción aborda dilemas morales profundos al contraponer dos posturas irreconciliables: el respeto absoluto a la ley frente al impulso de tomar la justicia por cuenta propia. Con una interpretación brillante de Adriana Ugarte, arropada por un elenco de primer nivel, esta serie destaca también por visibilizar las secuelas reales y el impacto emocional de las víctimas tras una agresión. Si buscas una propuesta que combine intriga adictiva con una potente carga reflexiva, no puedes perderte esta historia ya disponible en RTVE Play.