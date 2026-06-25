María Fernández rompe aguas fuera de 'La Promesa' ante la atónita mirada de Alonso

El bebé de María Fernández y Carlo se estaba haciendo de rogar. La doncella seguía trabajando duro, a pesar de encontrarse en un estado muy avanzado del embarazo. ¡Ya había salido de cuentas! El marqués de Luján consideraba que la mejor opción era llevar a la doncella a Puebla de Tera para que la examinara un médico. Aunque no se esperaban que… ¡María iba a romper aguas en mitad del camino!

La ayuda de Alonso María Fernández ya había salido de cuentas. Sin embargo, ella continuaba trabajando al mismo ritmo. Todos sus compañeros del servicio intentaron hacerle entender la delicada situación en la que se encontraba. Lo mejor para ella era descansar en su habitación. Pía, incluso, advirtió a la doncella: si el bebé no quiere salir, hay que obligarlo a que lo haga. María Fernández se negaba en rotundo: “Ya vendrá la criatura cuando tenga que venir”. Carlo, por su parte, también había intentado que María entrara razón, pero es muy testaruda. Finalmente, tuvieron que recurrir a los señores para presionar a la doncella: Alonso llevará a María a Puebla de Tera para ser examinada por un médico. La promesa La Promesa: Carlo, preocupado por el estado de María Fernández Ver ahora

El inicio de las contracciones El marqués de Luján y la doncella han salido de inmediato del palacio de los Luján. En mitad del camino, María ha empezado a notar unos fuertes dolores, ¡las contracciones han empezado! La doncella ya ha salido de cuentas, pero no se esperaba que el bebé iba a querer salir en un momento tan inoportuno. María ha pedido, con gran insistencia, al marqués bajarse del automóvil y, en ese mismo momento… ¡ha roto aguas!“Me he meado. No sé cómo ha podido pasar, marqués. Lo siento”, ha dicho avergonzada. Alonso sabe perfectamente lo que está ocurriendo: “No, María. Tú acabas de romper aguas. Tú estás de parto”. Después de tantas advertencias a María para que guardara reposo en su habitación, resulta que el parto ha comenzado en el peor momento: fuera de ‘La Promesa’ y con la única compañía del marqués de Luján. ¿Cuál será su plan? ¿Lograrán regresar al palacio para que la doncella pueda dar a luz allí? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama de la ficción.