María Fernández da a luz a su primera hija fuera de ‘La Promesa’: el marqués asiste el parto
- Una inesperada complicación puede cambiar la vida de la doncella para siempre
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El bebé de María Fernández y Carlo se estaba haciendo de rogar. La doncella seguía trabajando duro, a pesar de encontrarse en un estado muy avanzado del embarazo. ¡Ya había salido de cuentas! El marqués de Luján consideraba que la mejor opción era llevar a la doncella a Puebla de Tera para que la examinara un médico. Aunque no se esperaban que… ¡María se iba a poner de parto en mitad del camino!
La ayuda de Alonso
María Fernández ya había salido de cuentas. Sin embargo, ella continuaba trabajando al mismo ritmo. Todos sus compañeros del servicio intentaron hacerle entender la delicada situación en la que se encontraba. Lo mejor para ella era descansar en su habitación. Pía, incluso, advirtió a la doncella: si el bebé no quiere salir, hay que obligarlo a que lo haga. María Fernández se negaba en rotundo: “Ya vendrá la criatura cuando tenga que venir”.
Carlo, por su parte, también había intentado que María entrara razón, pero es muy testaruda. Finalmente, tuvieron que recurrir a los señores para presionar a la doncella: Alonso llevará a María a Puebla de Tera para ser examinada por un médico.
El complicado parto
El marqués de Luján y la doncella han salido de inmediato del palacio de los Luján. En mitad del camino, María ha empezado a notar unos fuertes dolores y necesitaba bajarse del automóvil de forma urgente. Inesperadamente, ¡la doncella ha roto aguas! En mitad del camino a Puebla de Tera, con la única compañía del marqués, la doncella estaba a punto de dar a luz.
Los nervios casi se apoderan de ambos, pero han sacado las fuerzas necesarias para hacer frente a este inesperado momento. No les daba tiempo ni siquiera a volver a La Promesa, ¡el bebé estaba en camin! Alonso se ha puesto manos a la obra: ha colocado a la doncella junto a un árbol y le ha dado ánimos para el momento tan complicado al que estaba a punto de enfrentarse.
“No estaba en mis planes de hoy atender un parto”, bromeaba el marqués para intentar distraer a la doncella. Esta, a pesar de todas las dificultades, ha sido muy valiente y, finalmente, ha dado a luz a una niña preciosa. Cuando parecía que todo había terminado y la alegría inundaba a la doncella, se han percatado de algo muy importante… ¡el bebé no llora! ¡Su hija no se mueve! Esperamos que esta historia tenga un final feliz, pero tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama de la ficción.
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