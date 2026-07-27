Cápsula Radio, el proyecto que une la ficción sonora con las salas de teatro

Once teatros, once radios, once historias. Las compañías teatrales Société Mouffette y Coma 14, con la colaboración del programa de Radio Nacional La sala, han puesto en marcha Cápsula Radio, un proyecto que une la ficción sonora con las salas de teatro de toda España.

Cada sábado, entre las 06.00 y las 07.30 h, La sala emite un relato sonoro de cuatro minutos cuyo final se revela en una pequeña instalación teatral denominada "radiocápsula" ubicada en el vestíbulo de un teatro. Cada radiocápsula contiene una radio y diversos objetos de una década determinada, elementos que han servido de inspiración a un autor o autora para crear esa historia, vinculada siempre a un programa de radio representativo de esa época.

Además, se invita a los visitantes a participar enviando audios de WhatsApp con sus impresiones sobre el final de la pieza, que son compartidas en las siguientes emisiones de La sala, en cuyo podcast se publica también el relato completo.

Cápsula 1: El viaje de los niños El viaje de los niños, escrita por Denise Despeyroux, recupera un episodio poco conocido de la historia reciente: el viaje organizado en 1983 por el PSOE para que hijas e hijos de inmigrantes uruguayos pudieran visitar a sus familias durante la Navidad. A partir de este acontecimiento, la autora explora las emociones y los recuerdos de infancia, construyendo un relato sonoro que conecta memoria, identidad y pertenencia. Teatro de acogida: Teatro Valle-Inclán de Madrid. La sala - RNE La sala - Cápsula Radio 01 - 'El viaje de los niños', de Denise Despeyroux Escuchar audio

Cápsula 2: Volverte a ver Volverte a ver, de Tolo Ferráy Vera González, parte de la historia de dos personas que compartieron una relación en el pasado y que, años después, vuelven a encontrarse. Entre los recuerdos de lo vivido y la incertidumbre del presente, la pieza acompaña a sus protagonistas en la posibilidad de retomar el contacto y descubrir qué permanece y qué ha cambiado con el paso del tiempo. Una ficción sonora sobre los afectos, la memoria y los encuentros inesperados. Teatro de acogida: Teatro Gayarre de Pamplona. La sala - RNE La sala - Cápsula Radio 02 - 'Volverte a ver', de Tolo Ferrá y Vera González Escuchar audio

Cápsula 3: Cuando la ciudad duerme Cuando la ciudad duerme, de Marta Barceló, nos sitúa en el recorrido de una joven que regresa sola a casa después de una noche de fiesta. Mientras avanza por las calles de la ciudad, el miedo y la sensación de vulnerabilidad acompañan cada uno de sus pasos. En busca de compañía al otro lado de la línea, decide llamar a un programa de radio nocturno. Teatro de acogida: Teatre Principal de Palma. La sala - RNE La sala - Cápsula Radio 03 - 'Cuando la ciudad duerme', de Marta Barceló Escuchar audio

Cápsula 4: La sopa La sopa, de Isabel Coixet, transcurre durante una tarde cualquiera en la cocina de una mujer mientras prepara una comida aparentemente rutinaria. Entre ingredientes, recuerdos y pensamientos que afloran sin filtros, la protagonista deja vagar su imaginación y comparte una mirada tan íntima como afilada sobre su vida cotidiana. Una ficción sonora que se adentra en los espacios más privados de la mente y en todo aquello que rara vez se dice en voz alta. Teatro de acogida: Teatre Nacional de Catalunya. La sala - RNE La sala - Cápsula Radio 04 - 'La sopa', de Isabel Coixet Escuchar audio

Cápsula 5: El abuelo El abuelo, de Vera González y Tolo Ferrà, nos abre la puerta de la casa de Carmen Díez Pereira durante las horas del 23F. Mientras el teléfono no deja de sonar y el país contiene la respiración, un nieto convierte el salón en su propio campo de batalla, donde los juguetes y los disparos parecen dialogar con el estruendo que llega desde el Congreso. Entre llamadas, visitas inesperadas y un desconcierto creciente, la vida cotidiana empieza a desordenarse al mismo ritmo que la historia. Lo íntimo y lo político, el juego y la realidad, terminan confundiéndose hasta volver irreconocibles sus fronteras. Una mirada inesperada a un día que todos creemos conocer. Teatro de acogida: Teatro del Barrio de Madrid. La sala - RNE La sala - Cápsula Radio 05 - 'El abuelo', de Tolo Ferrà y Vera González Escuchar audio

Cápsula 6: Yo soy aquel Yo soy aquel, de Clara Ingold, tiene lugar en la España de los años 60, en la que muchos hogares desayunaban con la radio encendida. Lo que comienza como una dedicatoria en un programa para una tal Marisa, acaba sembrando la duda en un matrimonio: cada nuevo mensaje parece hablar, con inquietante exactitud, de la mujer que escucha el programa junto a su marido. Con cada canción y cada nueva pista, las coincidencias se acumulan y también los celos, las sospechas y las preguntas. Entre el humor y la nostalgia, la voz de un admirador desconocido convierte lo cotidiano en un pequeño enigma. Porque, a veces, basta una canción para hacer tambalear todas las certezas. Teatro de acogida: Sala Beckett de Barcelona. La sala - RNE La sala - Cápsula Radio 06 - 'Yo soy aquel', de Clara Ingold Escuchar audio