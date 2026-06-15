El fútbol español rompe el silencio sobre el acoso y la salud mental: "Si no hubiera recibido tanto odio, no hubiera fallado"

¿Hasta dónde sabemos sobre lo que sienten los futbolistas? Esos seres casi superiores, que parecen transitar por encima del bien y del mal. Hércules contemporáneos llenos de glamour, cochazos de lujo y community managers. Pero, ¿eso justifica las amenazas, insultos y vejaciones que a veces reciben? El segundo capítulo del documental Denominación de origen. La forja de un sueñose adentra en los sentimientos más profundos de los jugadores de la selección española y reflexiona sobre la salud mental y el deporte de élite.

El episodio viaja en su inicio a una semana antes de la Eurocopa 2024. Aquel grupo de jóvenes jugadores reclutados por Luis de la Fuente no generaba grandes expectativas. Los comentarios en la prensa deportiva no eran nada halagüeños. Se les tachaba de inexpertos, de carecer del nivel necesario y de no generar ilusión por el devenir de la Roja en el torneo. Todo eran comparaciones con otras selecciones y poco piropo.

Pero había dos jugadores destinados a cambiarlo todo. Nos remontamos a septiembre de 2023, partido de clasificación entre Georgia y España. Salen al campo desde el banquillo Nico Williams y un tal Lamine Yamal, joven perla del Barça que hacía su debut con la selección. Aquel partido les puso en el disparadero. El mundo vio de lo que eran capaces dos chavales que parecían estar jugando una pachanga de barrio. España goleó por 1-7 bajo la intensa lluvia y dos futbolistas crearon un binomio irrepetible.

Nico Williams y Lamine Yamal bromeando durante una concentración con la selección española.

A partir de ahí se fragua una amistad intensa entre ambos. Hacen juegos, bromas, piques sanos, bailes en las celebraciones de los goles… “Cuando se juntan es una bomba”, los describe Fermín López. Una compenetración dentro del juego que trasladan en las concentraciones al resto de los compañeros. “Les veías jugar y parecía que estaban en el patio de un colegio”, recuerda Aitor Karanka, director deportivo de la RFEF.

Más allá de la revolución futbolística, Lamine y Nico también reflejaban el cambio sociocultural que se estaba produciendo en España. Dos chicos, hijos de migrantes, convirtiéndose en estrellas. El fútbol como reflejo de los cambios sociodemográficos de un país.

El odio en las redes sociales Un cambio imparable que contrasta con una lacra que sacude el fútbol hoy en día: los mensajes de odio en redes sociales. El documental sitúa jugadores como Nico Williams, Ferrán Torres, Borja Iglesias o Cucurella frente a todos los insultos, amenazas y menosprecios que reciben en las redes por su color de piel, su forma de pensar o una mala racha deportiva. Nico Williams recuerda cómo le miraban cuando no era famoso y cómo eso ha cambiado ahora: “Yo voy a un restaurante y soy Nico Williams y la gente te mira de otra manera. Pero va mi madre, que nadie la conoce, y es una negra más. Ya empiezan los prejuicios y las miradas. Es una locura”. Álex Baena revive el episodio de su choque con Valverde en un partido de Liga entre el Villarreal y el Real Madrid. El jugador uruguayo le pegó un puñetazo y le dijo: “Dime ahora lo que me has dicho antes sobre mi hijo”. Un momento que rápidamente se trasladó a las redes sociales. “Era la primera vez que recibía tanto odio. Miraba las redes y eran todo insultos hacia mí y hacia mi familia. Recibí mucho odio sin ninguna explicación. Llega un momento que le mandé un mensaje al psicólogo, que no merecía la pena seguir y que lo quería dejar”, se sincera. Tampoco se ha librado del odio digital Mikel Oyarzabal. Él tuvo que vivir que en el pueblo de su madre colgaran una pancarta en la que ponía “Merino y Oyarzabal traidores” en euskera con la ikurriña y la bandera de España tachada. “La gente muchas veces utiliza el fútbol para mostrar su odio y su malestar y soltar la rabia que lleva dentro para no trasladarla a casa”, considera el jugador de la Real, que da su receta para superarlo: “Todo esto lo llevo a un baúl, lo encierro ahí y directamente lo reciclo, porque no me sirve para nada en lo personal”.

Morata: "Mi cabeza no me dejó tirar el penalti donde yo quería" Borja Iglesias lleva años sufriendo un acoso indecente e insultos constantes por su forma de vestir, por pintarse las uñas y por su discurso en favor de los homosexuales. “Mi pareja lleva diez años haciendo contenido en redes y dice que el mayor hate lo ha notado desde que empezó conmigo”, confiesa el gallego. Ferrán Torres y su hermana hablan de los problemas de salud mental que tuvo el jugador del Barcelona cuando le empezaron a criticar por sus fallos de cara a gol. Cuenta en exclusiva cómo tuvo que ponerse en manos de un psicólogo para superar esos momentos. "Las redes te pueden llegar a reventar porque somos masocas. Da igual que leas cien comentarios buenos que si lees uno malo, te quedas con ese", admite. Empiezas a perder confianza, a perder alegría, a perder las ganas por ir a entrenar al día siguiente y no sabes porqué Ferran Torres Un pozo en el entras y no sabes cómo salir: “Empiezas a perder confianza, a perder alegría, a perder las ganas por ir a entrenar al día siguiente y no sabes por qué. Yo era de los que nunca contaba lo que tenía dentro, me costaba mucho abrirme incluso con mi gente de confianza y ahí es donde empieza el problema”. Álvaro Morata es uno de los jugadores españoles que más ha sufrido las críticas. Ahora juega en el Como y delante de las cámaras se abre en canal sobre uno de los momentos más críticos de su carrera. Habla de la Eurocopa 2020 y el penalti que falló contra Italia que apeó a España de la final. “Estoy convencido de que si no hubiera recibido tanto odio, no hubiera fallado el penalti contra Italia”, confiesa. El delantero describe lo que sintió en esas décimas de segundo: “Lo habíamos hablado con el psicólogo. Cogí el balón hacia el punto de penalti pensando ‘lo vas a meter’, ‘vas a ser el mejor del partido’. Pero cuando cogí carrerilla, dije ‘uf’… mi cabeza no me dejó tirar el penalti donde yo quería”. No hay mayor victoria que pueda mostrarle a mis hijos que haber vuelto una y otra vez después de haber estado en la mierda Álvaro Morata Más allá de aquel episodio, fue otro momento crítico el hizo que saltaran las alarmas: “Me di cuenta que algo grave me pasaba cuando un día en un entrenamiento fui a atarme las botas y no podía respirar y veía borroso. Me subí al coche, me metí en la cama y piensas un montón de cosas chungas”. Morata se recuperó de la depresión y en la Eurocopa de 2024 volvió a brillar. “No hay mayor victoria que pueda mostrarle a mis hijos que haber vuelto una y otra vez después de haber estado en la mierda”, resume.