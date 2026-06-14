Disfruta de los capítulos del 854 al 857 de 'La Promesa': Lope pide matrimonio a Vera

¡Julieta ha despertado! Afortunadamente, parece que la joven está mejorando. Manuel está siendo un gran apoyo para ella y ambos se están dando cuenta de que sus sentimientos son más fuertes de lo que pensaban. Lo mismo ocurre con Adriano y Martina. Su amor es real, pero muy complicado… Jacobo, por su parte, considera que debe ser sincero con Martina: ¡ha confesado a la muchacha toda la verdad sobre Nueva York! ¿Cómo reaccionará ella? Tienes todos los capítulos disponibles en RTVE Play.

Lunes 15 de junio El lunes 15 de junio no hay emisión de La Promesa para dejar paso al partido España - Cabo Verde del Mundial 2026.

Capítulo 854 del martes 16 de junio La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 854 Alonso y Leocadia piden a Curro y Ángela retrasar la boda. rtve play Martina se enfada con Jacobo por mentirle sobre la oferta de trabajo en Nueva York, él asegura que lo hizo por amor. Manuel se indigna ante las exigencias de Ciro de pagar las obras de su palacio, pero Ciro lo manipula hasta la duda. Curro le confiesa a Alonso que usó la carta que le dio en caso de emergencia, el marqués no revela su contenido. Se corre la voz sobre la oposición de Cristóbal al ascenso de Ricardo a segundo mayordomo. El servicio empieza a odiar a Ballesteros... Julieta mejora de salud y Ángela le cuenta el parecido entre su caso con el de Jana. El doctor examina a Adriano, quien le pide que no revele sus progresos. Leocadia sugiere a Curro y Ángela que retrasen la boda hasta que el título de conde sea oficial, pero ellos deciden ignorarla. Lope se sincera con Vera, lo que hizo fue para convertirse en alguien digno de ella. A pesar de ello, la hija del duque de Carril no cede. Leocadia regaña a Cristóbal por los desajustes en el servicio y aumenta la tensión entre ellos. Alonso, finalmente, también considera coherente retrasar la boda de Curro y Ángela… ¿terminarán aceptando? La Promesa: Manuel se indigna ante las exigencias de Ciro de pagar las obras de su palaciot

Capítulo 855 del miércoles 17 de junio La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 855 Lope hace un último intento con Vera, declarándole su amor. rtve play Ángela acepta retrasar la boda con Curro hasta que se formalice su título de conde. Adriano aconseja a Martina que le cuente la verdad, que están enamorados. Ella le confiesa a Jacobo que el hombre que la besó sigue en su mente, pero no se atreve a revelar su identidad. Leocadia comparte su felicidad con Cristóbal por el retraso de la boda, pero él no está de humor. Manuel le da dinero a Ciro para pagar las facturas, pero el joven lo considera insuficiente y el heredero del marquesado se niega a pagar más. Curro le cuenta a Pía que la boda se retrasa, pero ella no se atreve a decirle que Leocadia mató a Jana. Ciro informa a Julieta que ha pagado parte de la obra, pero no le dice que fue gracias a Manuel. Carlo y María, cada vez más unidos, confían en que todo saldrá bien. Teresa reprocha a Cristóbal que tuviese una amante mientras estaba con ella, y él la destituye definitivamente de su puesto de ama de llaves. Lope continúa intentando recuperar el amor de Vera: declara su amor a la joven y le pide que se vaya con él a Madrid. La Promesa: Martina confiesa a Jacobo que el hombre que la besó sigue en su mentet

Capítulo 856 del jueves 18 de junio La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 856 Alonso reprende a Ciro por chantajear a Manuel, sin saber que Julieta lo escucha todo. rtve play Julieta le pregunta a Manuel si sabe cómo ha conseguido Ciro el dinero para las obras de su casa. Él le miente: no tiene ni idea... Jacobo le pregunta a Martina si su relación con el hombre del Patronato ha acabado. Una llamada de teléfono le libra de darle respuesta. Más tarde, le pregunta a Adriano si Martina sigue con otro hombre y él calla la verdad. Los criados se enteran de la destitución de Teresa y ella les pide que no intercedan por ella. Las cocineras se dan cuenta de que María ya debería haber parido, pero ella les pide que no la presionen. Además, Candela dice que será niño, ¡el péndulo nunca miente! Lope no se da por vencido y luchará por el amor de Vera cueste lo que cueste. La pregunta es: ¿y ella? Curro y Ángela hablan de su futuro: lo primero es que ella acabe su carrera en Suiza. La joven le cuenta a Leocadia sus planes. A la señora de Figueroa no le hace ninguna gracia tenerla lejos, pero no se lo dice. Alonso reprende a Ciro por chantajear a Manuel, sin saber que Julieta lo está escuchando todo. La Promesa: Curro y Ángela retrasan la boda y hablan de su futurot