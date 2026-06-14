Álex Txikon desmonta la épica del alpinismo: “No existen los superhombres”

Álex Txikon llega a Me meto en un jardín para hablar de montaña, pero no exactamente como se suele hablar de ella. No hay grandes discursos sobre gloria, heroicidad o conquista. En su conversación con Mercedes Milá, el alpinista vasco mira también hacia dentro: la pasión, el miedo, la gestión de las emociones, la familia y el precio de vivir siempre cerca del límite.

Mercedes lleva a Txikon al jardín de Íñigo Segurola, paisajista conocido por su etapa en Bricomanía, un espacio de casi 20.000 metros cuadrados con siete zonas temáticas. Un “jardín de jardines” para hablar con alguien que ha pasado buena parte de su vida en la montaña.

"No tengo miedo a morir" Txikon explica que, en pleno invierno, a varios miles de metros de altura, uno puede sentirse “más lejos de la Tierra y más cerca de otro planeta”. Sin embargo, ese lugar extremo no aparece en su relato como una postal heroica, sino como un espacio donde todo se reduce. En el día a día, cuenta, vive corriendo de una cosa a otra. En la montaña, en cambio, solo existe “el siguiente paso, el siguiente movimiento, el siguiente metro”. Para Txikon, escalar no va de posar ante la épica, sino de estar completamente dentro de lo que se está haciendo. También habla de la muerte sin adornos. “Yo no tengo miedo a morir. [Pero] No me quiero morir”, afirma. Después marca distancia con la imagen del alpinista invulnerable: “No existen ni los superhombres ni las supermujeres”. Todos sufren, todos sienten, todos se estresan. La diferencia está en cómo se gestiona eso cuando la montaña no permite despistes. Alex Txikon, durante su paso por 'Me meto en un jardín'RTVE Play