'Ubícate' aborda el impacto de los festivales en la música: más experiencia, menos descubrimiento

Una ardilla podía cruzar la Península Ibérica de árbol en árbol. Ahora lo puede hacer de festival en festival. El Primavera Sound, el BBK, el Arenal, el Sonar, el FIB, el Monegros, el Sonorama son tan solo unos ejemplos de una industria que crece sin parar.

Gema del Valle, cofundadora y directora de comunicación del sello discográfico Subterfuge, acude a Ubícate para contar en primera persona cómo ha sido la evolución de estas citas ineludibles desde los inicios de los años 90 cuando los primeros festivales debutaron en nuestro país, hasta el día de hoy, con el emergente "turismo de festivales", como lo define Emilio Doménech, 'Nanísimo'.

Un público que ya no busca únicamente conciertos Una evolución no solo reflejada en las dimensiones y el número de festivales, sino también en el público que acude a ellos. "No vienen a ver artistas, vienen a tener una experiencia, cosa que yo no critico, que me parece muy bien que te la pegues y tal, pero contrólate un poco". "Los festivales tienen que crecer", destaca del Valle, y cuando crecen "evidentemente empieza a ir gente que no solo va por la música, sino que va por una experiencia general o porque conoce a tres del cartel y luego a los otros 300 les da igual".

Cómo los festivales están transformando la música y a sus artistas Una forma de disfrutar de estos eventos que también afecta a la hora de contar con los propios artistas, porque ahora "todo va enfocado a que no te pongan a las cuatro de la tarde". Así, las negociaciones para participar parten de una premisa clara: "que te pongan a las siete o las ocho cuando la gente tiene que estar viniendo arriba". Los festivales han podido sustituir, en parte, a la radio musical como prescriptores de nuevos talentos. Mientras las ondas se han convertido en generalistas a la hora de programar sus listas de reproducciones, "ahora todos los grupos, su objetivo, es estar en un festival". Una meta que también influye en la forma de presentar la música al público. De acuerdo con la propia experiencia de la experta musical, "en un festival tú no puedes estar haciendo una canción lenta y preciosa y profunda y rara. Tú tienes que estar haciendo que el estribillo entre a no sé cuántos segundos, que haya un 'lololo', que la gente se venga arriba. La música se ha modulado y se ha hecho festivalera. Y entonces ahora todos los grupos de indie, rock, pop... tienen que hacer 'hits' inmediatos. Eso a la larga creo que perjudica mucho el ecosistema musical".

Las claves para sacar el máximo partido a una jornada festivalera Como enciclopedia viviente y 'disfrutona' de los festivales desde todas sus aristas, Del Valle tiene una recomendación clara: disfrutar de ellos desde "esas cinco de la tarde dolorosísima, porque estos festivales también apuestan de repente por otras cosas y otros escenarios". Ir a primerísima hora permite irte "ambientando; y, bueno, pues aunque llegues ya 'descualquierada' a las diez de la noche", el dinero que te ha costado la entrada ya "lo has amortizado". Ubícate Ubícate - Programa 7 - Macrofestivales, y ¿Nolan está sobrevalorado? En este programa de ÜBÏCATE hablamos de tres grandes fenómenos culturales contemporáneos: las canciones del verano, la evolución de los festivales en España y de si el cine de Christopher No ... rtve play