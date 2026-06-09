Hora y dónde ver hoy en TV gratis el Islandia - España, clasificatorio para el Mundial femenino 2027

La selección española femenina de fútbol acude a disputar a Reikiavik el último partido de clasificación para el Mundial 2027 sin caer en un exceso de confianza. El paso de gigante dado ante Inglaterra, a la que goleó el viernes en Son Moix por 4-0 ha allanado mucho el camino de las españolas para conseguir el billete directo para la cita de Brasil pero los deberes no están del todo hechos.

El objetivo está claro. Hay que ganar sí o sí en Islandia. Lo contrario sería una sorpresa y un tropiezo innecesario que abriría escenarios difíciles de controlar. Si se logra la victoria, el billete está cerrado. España defendería el año que viene la corona conquistada en 2023 en Australia y Nueva Zelanda. Si no se gana podría valer con lo mismo que haga Inglaterra, segunda de grupo con los mismos puntos, ante Ucrania.

La goleada ante el equipo inglés ha llenado de confianza a las pupilas de Sonia Bermúdez. Tras la derrota por 1-0 en Wembley, el partido de Mallorca se presentaba como una auténtica final. Y la respuesta fue de 10. Un doblete de Alexia Putellas más los goles de Patri Guijarro y Claudia Pina certificaron una victoria redonda por 4-0.

En la fase de clasificación, España ya ganó al combinado nórdico en marzo por 3-0 en Castellón. Pero las islandesas han demostrado que hay que tenerlas en cuenta. Se han impuesto en los dos encuentros a Ucrania y apretaron a Inglaterra tanto en el primer partido entre ambas, que acabó con 2-0, como en el segundo, donde como locales solo perdieron por 0-1. Sus buenos resultados les ha garantizado un puesto en la repesca.