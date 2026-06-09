Hora y dónde ver hoy en TV gratis el Islandia - España, clasificatorio para el Mundial femenino 2027
- La selección española femenina quiere cerrar su billete al Mundial de Brasil 2027 ganando en Reikiavik
- Consulta el horario y dónde ver el partido entre Islandia y España
La selección española femenina de fútbol acude a disputar a Reikiavik el último partido de clasificación para el Mundial 2027 sin caer en un exceso de confianza. El paso de gigante dado ante Inglaterra, a la que goleó el viernes en Son Moix por 4-0 ha allanado mucho el camino de las españolas para conseguir el billete directo para la cita de Brasil pero los deberes no están del todo hechos.
El objetivo está claro. Hay que ganar sí o sí en Islandia. Lo contrario sería una sorpresa y un tropiezo innecesario que abriría escenarios difíciles de controlar. Si se logra la victoria, el billete está cerrado. España defendería el año que viene la corona conquistada en 2023 en Australia y Nueva Zelanda. Si no se gana podría valer con lo mismo que haga Inglaterra, segunda de grupo con los mismos puntos, ante Ucrania.
La goleada ante el equipo inglés ha llenado de confianza a las pupilas de Sonia Bermúdez. Tras la derrota por 1-0 en Wembley, el partido de Mallorca se presentaba como una auténtica final. Y la respuesta fue de 10. Un doblete de Alexia Putellas más los goles de Patri Guijarro y Claudia Pina certificaron una victoria redonda por 4-0.
En la fase de clasificación, España ya ganó al combinado nórdico en marzo por 3-0 en Castellón. Pero las islandesas han demostrado que hay que tenerlas en cuenta. Se han impuesto en los dos encuentros a Ucrania y apretaron a Inglaterra tanto en el primer partido entre ambas, que acabó con 2-0, como en el segundo, donde como locales solo perdieron por 0-1. Sus buenos resultados les ha garantizado un puesto en la repesca.
Hora, canal y dónde ver el Islandia - España
El partido de clasificación para el Mundial de fútbol femenino 2027 entre Islandia y España podrá verse en directo este martes 9 de junio a partir de las 21 horas en La 2 y en RTVE Play. También podrá seguirse todo lo que acontezca durante el encuentro a través de RNE, así como la información de última hora durante el partido en RTVE.es.
Convocadas por Sonia Bermúdez
Guardametas: Cata Coll, Misa Rodríguez y Adriana Nanclares
Defensas: Irene Paredes, Ona Batlle, Olga Carmona, Laia Codina, Jana Fernández, Mapi León, María Méndez y Andrea Medina
Centrocampistas: Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Fiamma Benítez y Clara Serrajordi
Delanteras: Claudia Pina, Esther González, Vicky López, Salma Paralluelo, Athenea del Castillo, Eva Navarro, Lucía Corrales y Edna Imade