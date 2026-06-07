Disfruta de los capítulos del 851 al 853 de 'La Promesa': Julieta despierta

La repentina muerte de Santos ha conmocionado a La Promesa. El lacayo decidió enfrentarse al duque de Carril y fue alcanzado por una bala. Desgraciadamente, el doctor no pudo hacer nada por salvar su vida… Julieta se sometió a una operación urgente y todo parecía ir bien hasta que… ¡ha entrado en estado crítico! ¿Se recuperará?

Vera se siente culpable por todo lo ocurrido y está dispuesta a abandonar el palacio hasta que… ¡Lope ha aparecido por sorpresa! ¿Logrará que la de Carril cambie de opinión? Martina, por su parte, no está dispuesta a seguir ocultando sus sentimientos y ha decidido declarar su amor a Adriano. ¡Se han dejado llevar! Tienes todos los capítulos disponibles en RTVE Play.

Lunes 8 de junio El lunes 8 de junio no hay emisión de La Promesa para dejar paso a la programación especial por la visita del Papa León XIV a España.

Capítulo 851 del martes 9 de junio La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 851 Jacobo le confiesa a Adriano que mintió a Martina sobre algo grave. Martina le pide a Adriano que estén juntos. Curro y Ángela regresan. Teresa confiesa el robo de la carta rtve play Lope regresa a La Promesa tras recibir una carta de Santos sobre el duque de Carril, sin saber que el lacayo ha fallecido. Simona y Candela le dan la triste noticia. Mientras, Vera, que está muy afectada, huye. Adriano y Martina discuten sobre su relación, la muchacha insiste en que deben estar juntos a pesar de los obstáculos. Ciro cuenta a la familia que Julieta está en estado de letargo y podría no despertar. Manuel la vela, temiéndose que le ocurra lo mismo que a Jana, mientras Curro lo apoya. Carlo y María Fernández están felices por haberse librado de Estefanía de una vez por todas y por la inminente llegada de su bebé. ¡Curro y Ángela regresan de Madrid! Jacobo le confiesa a Adriano que mintió a Martina sobre la oferta de trabajo en Nueva York. Pía le dice a Teresa que Cristóbal la despedirá si no aparece la carta que le requisó. El ama de llaves termina asumiendo la responsabilidad, provocando la ira del mayordomo. Lope quiere reconquistar a Vera, pero ella no le da ninguna oportunidad. Julieta parece empezar a moverse, pero es Ciro quien la vela y no se da cuenta de nada… La Promesa: Curro y Ángela descubren lo ocurrido en su ausencia

Miércoles 10 de junio El miércoles 10 de junio no hay emisión de La Promesa para dejar paso a la programación especial por la visita del Papa León XIV a España.

Capítulo 852 del jueves 11 de junio La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 852 Cristóbal suspende a Teresa de sus funciones como ama de llaves por haberle robado la carta. Julieta muestra signos de despertar rtve play Cristóbal toma una drástica decisión: suspender a Teresa de sus funciones como ama de llaves por haberle robado la carta. ¡Julieta muestra signos de despertar! Es Petra quien se percata y avisa al doctor. Manuel, por su parte, sufre al ver a Ciro al lado de Julieta... Curro y Angela cuentan sus aventuras en Madrid, él informa a los hombres y ella a las mujeres de La Promesa. Les explica que las mujeres de la corte ayudaron a Curro a obtener su título cuando se enteraron de su historia de amor. María Fernández siente dolores y cree que está de parto, pero todo queda en un susto que le sirve para darse cuenta de su pronto maternidad. Lope explica a la familia que ha regresado para apoyar a sus compañeros tras la muerte de Santos. Vera, por su parte, se escabulle para no hablar con él. Pía y Ricardo recuperan sus amistad poco a poco. Adriano baja a ver a Lope a la zona de servicio y cree distinguir su silueta. Manuel le confiesa a Julieta, dormida, que cada vez soporta menos ver a Ciro a su lado… La Promesa: Adriano baja a ver a Lope y cree distinguir su siluetat