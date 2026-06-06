El extraño poder de Zac Efron en 'Siempre a mi lado', basada en el libro de Ben Sherwood

Tess: "Tú no moriste en aquel accidente, Charlie". Charlie: "En realidad, sí". Esta respuesta condensa perfectamente lo que siente el protagonista de Siempre a mi lado, Charlie St. Cloud, tras la muerte de su hermano pequeño en un accidente de coche, cuando él conducía.

Charlie es el perfecto hermano mayor para Sam. Lo cuida y lo entrena en vela y béisbol mientras su madre dobla turnos en un hospital para poder pagarles los estudios. Charlie ha conseguido una beca en la universidad porque es el mejor regatista del instituto. Sin embargo, todos los planes se truncan cuando Sam muere en un accidente de coche.

Charlie es el que conduce el vehículo y también resulta gravemente herido. Un sanitario consigue devolverlo a la vida, y a partir de ahí, el protagonista recibe un don para poder ver a los muertos, entre ellos a su hermano pequeño.

Todos en el pueblo lo toman por loco, pero un día, una antigua compañera del instituto aparece en su vida, y Charlie tiene que tomar la decisión de mantener la promesa que le hizo a Sam, o arriesgarse a vivir su propia historia.

'Siempre a mi lado'

Zac Efron es Charlie St. Cloud El actor se sometió a tres semanas de entrenamiento intensivo para aprender a navegar en barco. Efron demostró ser tan experto en la tarea que no necesitó ningún doble acrobático en la mayoría de pruebas de navegación que tenían algún riesgo en en rodaje. En la presentación de la película, en 2010, declaró a los medios de comunicación que en algún momento del rodaje se dio un buen susto, aunque no tuvo consecuencias mayores. "Al principio fue difícil. Basta con un pequeño error de cálculo para que vuelque la embarcación. El primer día, el instructor se las arregló para que el barco volcara. Me pegué un buen susto, pero perdí el miedo". El actor asegura que se reconoció en el personaje de Charlie St. Cloud. "Me recordaba a cómo soy con mi hermano pequeño. Sentí que la relación entre Charlie y Sam era realista y sincera. También admiré las cualidades del personaje. Eran heroicas". De hecho, el actor afirmó que interpretar este personaje supuso un cambio total con respecto a lo que había hecho hasta el momento. "Hasta ahora he interpretado a personajes más enérgicos, llenos de vida y que bailan mucho. Charlie no tiene nada que ver con eso. El papel era un cambio total y me entusiasmó la idea". Kim Basinger en 'Siempre a mi lado' Zac Efron también tuvo mucho que ver en que en esta película aparezcan actores como Ray Liotta -el sanitario que le salva la vida a Charlie-, y Kim Basinger, que interpreta a la madre de los dos hermanos. De hecho, según algunas publicaciones especializadas en cine como IMDB, Liotta participó en esta película porque su hija de diez años quería conocer a Efron en persona. Una razón parecida fue la que llevó a Kim Basinger a aceptar el papel.

Película basada en un libro Siempre a mi lado, película dirigida por Burr Steers, está basada en la novela de 2004 La muerte y la vida de Charlie St. Cloud, escrita por el autor estadounidense Ben Sherwood. Al autor de la novela le llovieron las ofertas para llevar su libro a la gran pantalla. Varios estudios compitieron por los derechos, y finalmente fue 'Universal' la productora que los consiguió. Se rumoreaba que llegó a pagar entre 500 000 dólares y un millón por la adquisición de estos derechos. En un principio, la película iba a rodarse en Massachusetts, sin embargo, el volumen de gasto impidió que el rodaje se llevara a cabo allí y la producción se trasladó a Vancouver, en Canadá. Gran parte de la película transcurre, por cierto, en un cementerio donde se mezcla lo divino y lo humano. 'Siempre a mi lado'