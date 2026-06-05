Un papa de cine: Dario Grandinetti y Silvia Abascal protagonizan 'Francisco, el padre Jorge'. ¿Está basada en hechos reales?

Ana es una periodista española que conoce al cardenal Bergoglio durante el cónclave de 2005, donde queda segundo detrás de Ratzinger. A partir de ese encuentro entablan amistad y ella decide profundizar en su pasado viajando a Buenos Aires. Cuanto más conoce su historia, más le fascina este extraordinario jesuita. Bergoglio plantó cara a las mafias de la droga, la trata de personas y la corrupción política en los barrios más duros de la capital bonaerense.

La película es una crónica íntima y emocionante sobre cómo el sacerdote que arriesgó su vida por los marginados se convirtió, tras la renuncia de Benedicto XVI y el consiguiente cónclave, en el Papa Francisco. Ana es testigo excepcional de cómo Jorge Bergoglio llevó su inquebrantable calidez, humor y sabiduría desde los arrabales argentinos hasta el corazón del Vaticano, consiguiendo con ello revolucionar al mundo.

De Jorge a Francisco Dario Grandinetti interpreta al Papá y Silvia Abascal es Ana. Junto a ellos vemos a Carlos Hipólito, Emilio Gutiérrez Caba, Marta Belaustegui y Emilio Gavira. La película, dirigida por Beda Docampo Feijóo, está basada en el libro biográfico Francisco: vida y revolución, escrito por la periodista y corresponsal argentina en Italia, Elisabetta Piqué, que colaboró como consultora de guion y rodaje. En una entrevista, Piqué dijo que la película "refleja la esencia del padre Jorge y de su visión de Iglesia en estado de misión permanente", el largometraje superó sus expectativas. Y eso que el director decidió tomarse alguna licencia: Ana, el alter ego de Elisabetta, es agnóstica. Docampo quiso con ello construir un relato más humano, cercano y accesible tanto para creyentes como para no creyentes, pero algunos críticos consideraron que era un discurso excesivamente laudatorio y la exaltación del personaje pesaba más que el rigor narrativo y cinematográfico. La cinta tuvo un buen recorrido tras el estreno: ganó la Ola de Oro de los premios cinematográficos Familia en su 20ª edición y estuvo nominada a Mejor música, dirección artística y vestuario en los premios Sur, los galardones de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina.

Un papa de incógnito 5 El actor protagonista Darío Grandinetti viajó de incógnito a Roma para asistir a una audiencia general en la Plaza de San Pedro con Francisco, quería verlo de cerca, estudiar sus movimientos, ademanes, su gestualidad para poder interpretarlo con rigor. Jorge Bergoglio fue un jesuita cuya vocación le llegó a temprana edad. La película recorre los escenarios reales de su vida en Buenos Aires. El rodaje se trasladó a las localizaciones exactas de la vida del Papa, la humilde Villa 21, la Basílica de María Auxiliadora donde recibió el bautismo, la Basílica de San José de Flores donde sintió una fuerte vocación y el Colegio Máximo.

El día que el Papa afeitó a Jorge Luis Borges Aunque no sale en la película, una de las anécdotas más entrañables y que muestran el carácter de Francisco es de cuando Bergoglio era profesor de Literatura en el Colegio Inmaculada en Santa Fe, Argentina. En 1965, con el ánimo de mostrar el talento de sus alumnos y hacer las clases más amenas invitó al escritor Jorge Luis Borges a dar unas clases de literatura gaucha. El poeta, además de impartir sus clases magistrales, escribió el prólogo de Cuentos originales, el libro recopilatorio de relatos que los estudiantes habían escrito en el taller de narrativa de Bergoglio. Borges, que ya estaba bastante ciego en aquella época, se hospedaba en un hotel de la ciudad, el jesuita solía ir a buscarlo para acompañarlo a su clase, uno de esos días Borges pidió al sacerdote que lo afeitara, Bergoglio rasuró al poeta encantado.

La visita del Papa León XIV La última vez que un Papa visitó España fue en 2011, por eso, la inminente llegada a España de Robert Francis Prevost se está viviendo con gran expectación. El último pontífice en venir fue Benedicto XVI en 2011 para presidir la Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ. RTVE Play se suma a este contenido especial con motivo de la visita de León XIV.