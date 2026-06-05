Harrison Ford le 'robo' a Alec Baldwin el personaje de Jack Ryan: la historia de 'Juego de patriotas'

John Krasinski es el actual Jack Ryan y en una entrevista con CNN ha dicho que el mejor actor que lo ha hecho este personaje es Alec Baldwin, el primero en llevar al cine al protagonista de las novelas de Tom Clancy. Luego vinieron otros, Harrison Ford, Ben Affleck y Chris Pine, pero el crush de Krasinski es Baldwin, protagonista junto a Sean Connery de La caza del Octubre Rojo. Fue la primera novela de Clancy y la primera en adaptarse para la gran pantalla. Todo un acierto: arrasó en taquilla y ganó un Oscar.

La Paramount se frotó las manos y se lanzó a adaptar el segundo libro del escritor estadounidense, Juego de Patriotas, pero Baldwin rechazó el trabajo porque se habían ofrecido un caramelo: interpretar a Stanley Kowalski en el nuevo montaje de Un tranvía llamado Deseo, junto a Jessica Lange.

¿Qué pasó con Alec Baldwin? Esa parece ser la versión oficial, o al menos lo que Baldwin y Paramount pactaron. Años más tarde, el actor dejó caer que lo echaron, ya que preferían a una estrella como Ford para la película, e incluso se dice que los estudios le debían un buen papel a Ford por un proyecto que se canceló. Lo que sí pasó es que el teléfono de Harrison Ford sonó y le ofrecieron el papel: era la gran estrella que la Paramount deseaba para hacer caja. El actor ya había hecho las sagas de Star Wars e Indiana Jones, había coqueteado con el drama con A propósito de Henry y había demostrado sus dotes para el thriller y el suspense con Frenético, Presunto inocente y Único testigo. Harrison FordRTVE

Harrison Ford se metió en la mente de Ryan Si aceptó hacer Juego de patriotas fue porque le gustaba el reto. Jack Ryan jugaba en otra liga y Ford se preparó a conciencia: se reunió con antiguos analistas de la CIA para entrar en la mente del personaje y visitó en centro de Langley. Allí un agente le dio la clave que necesitaba. "Tu personaje no es un superhéroe, es un hombre que para controlar el caos antes aprende a manejarlo". Ford supo que Ryan no era un fanfarrón, que no es como James Bond o Jason Bourne: es un padre de familia y es un hombre con conciencia. Phillip Noyce, que había recibido buenas críticas por Calma total (con Nicole Kidman, Sam Neil y Billy Zane) fue el director elegido para capitanear la película, que se rodó en dos continentes: Hay una parte en Londres y otra en distintos estados norteamericanos, como Maryland, Virginia y California.

Historia y reparto de Juego de patriotas Jack Ryan es un historiador, ex-marine y analista de la CIA. Cuando acude a Londres para participar en un seminario de la Marina, es testigo de un intento de asesinato. El objetivo del IRA era matar a Lord Holmes, miembro de la Familia Real Británica. Ryan, que reacciona de inmediato en medio del caos, salva la vida a Lord Holmes y mata a uno de los terroristas. Pero este acto heroico le convierte en la diana de la banda terrorista: Sean Miller, hermano mayor del terrorista que ha muerto, jura terminar con la vida del Jack y su familia. John Krasinski es Jack Ryan y el reparto se completó con actores muy conocidos. Cathy, la mujer de Jack, es Anne Archer, que había nominada al Oscar a Mejor actriz de reparto por Atracción fatal. El papel de Sally, la hija, lo interpretó Thora Birch, que tenía solo 9 años cuando rodó la película. Además vemos a Sean Benn (Sean Miller), Samuel L. Jackson (Robby), James Earl Jones (almirante Greer), Polly Walker (Annette), Patrick Bergin (Kevin O'Donnell), James Fox (Lord Holmes) y el gran Richard Harris (Paddy O'Neil), entre otros. Anne Archer y Harrison FordRTVE

Curiosidad 'real' En la novela, la historia habla del intento de secuestro de los príncipes de Gales, pero la película se inspiró en un hecho real: la operación que hubo en 1974 para secuestrar a la princesa Ana, cuando iba con su marido condiciendo por The Mall. Ian Ball, un joven con esquizofrenia, paro su coche frente al suyo y disparó contra el chofer de la princesa y el detective de Scotland Yard Jim Beaton, que intentaron protegerla. Ball llegó a hablar con Ana y parece que le dijo: "Quiero que venga conmigo un par de días, y quiero dos millones de libras. ¿Le importa salir del coche?". Se dice que la princesa, con los nervios templados, le dijo: "Not bloody likely", algo así como "Ni de coña". Por suerte para ella, un agente de policía y un exboxeador que se encontraba en el lugar ahuyentaron al secuestrador, que fue detenido más tarde".

Una frase desafortunada En un momento de la película el almirante Greer decía: "Nunca ha habido un ataque terrorista en suelo estadounidense, Jack". La frase se utilizó para promocionar la película y se incluyó en el tráiler, pero se eliminó del montaje final pues consideraron que era una provocación y que parecía desafiar a los enemigos de América.

El guiño a Tom Clancy Al principio vemos a Jack Ryan dando una conferencia en la Real Academia Naval de Londres y dice: "En este clima volátil, solo podemos especular sobre el futuro desarrollo de la flota soviética" y entonces se ve la pantalla de un ordenador con un plano del submarino soviético Octubre Rojo.

Un rodaje muy tenso El equipo de guionistas se basó en ataques del IRA para escribir la escena de la emboscada junto al Palacio de Buckingham. Rodarla fue complicado y se hizo con fuertes medidas de seguridad. "Fue un momento especial, la tensión que había en el set reflejaba lo que estábamos tratando de contar en la película". Se cuenta que un hombre que paseaba por la zona se asustó tanto que llamó a Scotland Yard, que se plantó en el set y paralizó el rodaje durante horas. James Earl JonesRTVE