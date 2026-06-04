La inauguración y bendición de la torre de Jesucristo, la última de las dieciocho previstas en el diseño de la Sagrada Familia, es el acto central del Año Gaudí. El 10 de junio de 2026, justo un siglo después de la muerte del arquitecto, el papa León XIV presidió el solemne acto, que ya permite vislumbrar el final de las obras en un horizonte próximo. La colocación de su gran cruz, a 172,5 metros del suelo, ha convertido a esta basílica en el edificio más elevado de Barcelona y la iglesia más alta del mundo.

Documentos RNE Documentos RNE - Antoni Gaudí, un siglo sin el genio - 08/06/26 rne audio

El sueño al que Gaudí entregó cuatro décadas de trabajo, de forma total y exclusiva desde 1914, es el más complejo de los numerosos proyectos que acometió en su vida. Se trata de un templo expiatorio –financiado exclusivamente con donaciones– que se presenta como un compendio de la fe cristiana y que, al mismo tiempo, es síntesis del talento artístico y técnico de su ideólogo. La solvencia del diseño original, plasmado en planos y maquetas con una filosofía clara y coherente, ha permitido seguir las pautas del maestro a sucesivos equipos de arquitectos a lo largo de cien años. La Sagrada Familia, exaltación de la geometría, la luz y la música, se ha convertido por derecho propio en símbolo de la ciudad condal y en el monumento más visitado de España, con una fama que trasciende fronteras.

La Casa Batlló, La Pedrera, el Parc Güell o la Cripta de la Colonia Güell son otras reconocidas obras que permiten leer la evolución estilística de esta primera figura del modernismo catalán. La naturaleza, presente en su universo personal desde la más tierna infancia, es clave para entender las creaciones de Antoni Gaudí, de quien el director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona dijo el día de su graduación: "hemos dado el título a un loco o a un genio".

El tiempo despejó las dudas y aquel joven de salud frágil natural de Reus, descendiente de boteros y caldereros, terminó construyendo las residencias de la aristocracia y destacados espacios públicos. Y aunque sus excentricidades le granjearon no pocas críticas, particularmente en su última etapa, el multitudinario funeral que le brindaron los barceloneses tras fallecer arrollado por un tranvía demostró el gran cariño que le tenían. El cambio de los gustos arquitectónicos y la Guerra Civil condenaron a Gaudí al olvido. Muchas maquetas, planos y documentos fueron destruidos y cuando el franquismo rescató solo su faceta católica, muchos intelectuales le dieron la espalda.

El inconfundible estilo de Gaudí, en el Parc Güell de Barcelona.Andrey Danilovich (iStock)

El documental sonoro "Antoni Gaudí, un siglo sin el genio", con guion de Agnès Batlle y realización de Mayca Aguilera, cuenta con las voces de Jordi Faulí, actual director de las obras de la Sagrada Familia; Galdrich Santana, arquitecto y comisario del Año Gaudí; Armand Puig, teólogo y biógrafo de Antoni Gaudí; Chiara Curti, arquitecta y doctora en historia del arte, autora de La Sagrada Familia: catedral de luz; Juan de la Rubia, organista titular del templo; Judith Urbano, profesora de humanidades en la Universitat Internacional de Catalunya e integrante del comité científico del primer congreso internacional sobre Gaudí; Ferran Garcés, historiador y guía de la ruta Gaudí desconocido; Salva Rubio, coautor del cómic Gaudí. La Sagrada Familia y el éxtasis; y los periodistas internacionales Graham Keeley y Mauro Vafile. Además, el actor Miguel Valiente pone voz al protagonista de esta historia a partir de sus pocos escritos y transcripciones que se conservan.

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