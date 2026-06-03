Marc Seneira, con 7 años, se ha convertido en una promesa del motociclismo riojano

Desde bien pequeño, los padres de Marc Seneira, Javier y Alba, vieron que la pasión de su hijo por las motos iba mucho más allá de un hobby. Nos cuentan que Marc veía las carreras por televisión y se quedaba 'embobado' no pestañeaba. Con cuatro años y medio se subió por primera vez a una moto eléctrica, después llegó la moto de gasolina y ahora con seis años, ya participa en campeonatos de minivelocidad.

Reconocen que el camino no está siendo nada fácil ya que se trata de un deporte que necesita muchos recursos. El primero de todos, entrenar en pistas y circuitos homologados y Logroño carece de este tipo de instalaciones. Por eso, Marc necesita desplazarse a las pistas de Los Arcos en Navarra. Entrena dos días a la semana pero además de eso, se prepara la técnica con clases online impartidas por el padre del expiloto mallorquín Jorge Lorenzo. Su padre nos ha contado que también practica boxeo, clave para ganar en coordinación, en fuerza y algo que es fundamental, los reflejos.

Pequeño gran piloto desde antes de nacer Los padres de Marc Seneira, tuvieron un karting en Logroño. Durante el embarazo Alba trabajaba así que el Marc ya conocía el ruido del motor antes incluso de nacer. Un equipo de televisión española en La Rioja ha estado en uno de sus entrenamientos. Hemos comprobado como el pequeño gran piloto se defiende a todo gas en la pista. El problema es que lo hace solo y necesita más pilotos de su edad para poder practicar en los circuitos algunos giros y sobre todo los adelantamientos. Marc es la nueva promesa del motociclismo riojano, la última ha sido el alfareño Unai Orradre. Tiene 23 años y es una referencia de este deporte en La Rioja. Para sus padres, ver a Marc disfrutar de las carreras compensa el miedo que supone ver a su pequeño a gran velocidad y que pueda sufrir una caída. Es más, alguna vez que ha tenido un percance, se ha vuelto a subir a la moto, lo que demuestra -aseguran- su pasión por este deporte y eso, merece la pena. A pesar de su edad, puede llegar a superar los 100 kilómetros hora en las rectas. 'El miedo está, no se puede evitar' dice Alba, su madre, por eso va perfectamente equipado y protegido.