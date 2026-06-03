Marc Seneira, con 7 años, se ha convertido en una promesa del motociclismo riojano
- La primera vez que se subió a una moto apenas tenía cuatro años, con siete, comienza a hacerse un hueco en campeonatos regionales
- Su sueño es ser piloto de carreras y seguir los pasos del que es su ídolo Marc Márquez, siete veces campeón de MotoGP
Desde bien pequeño, los padres de Marc Seneira, Javier y Alba, vieron que la pasión de su hijo por las motos iba mucho más allá de un hobby. Nos cuentan que Marc veía las carreras por televisión y se quedaba 'embobado' no pestañeaba. Con cuatro años y medio se subió por primera vez a una moto eléctrica, después llegó la moto de gasolina y ahora con seis años, ya participa en campeonatos de minivelocidad.
Reconocen que el camino no está siendo nada fácil ya que se trata de un deporte que necesita muchos recursos. El primero de todos, entrenar en pistas y circuitos homologados y Logroño carece de este tipo de instalaciones. Por eso, Marc necesita desplazarse a las pistas de Los Arcos en Navarra. Entrena dos días a la semana pero además de eso, se prepara la técnica con clases online impartidas por el padre del expiloto mallorquín Jorge Lorenzo. Su padre nos ha contado que también practica boxeo, clave para ganar en coordinación, en fuerza y algo que es fundamental, los reflejos.
Pequeño gran piloto desde antes de nacer
Los padres de Marc Seneira, tuvieron un karting en Logroño. Durante el embarazo Alba trabajaba así que el Marc ya conocía el ruido del motor antes incluso de nacer.
Un equipo de televisión española en La Rioja ha estado en uno de sus entrenamientos. Hemos comprobado como el pequeño gran piloto se defiende a todo gas en la pista. El problema es que lo hace solo y necesita más pilotos de su edad para poder practicar en los circuitos algunos giros y sobre todo los adelantamientos. Marc es la nueva promesa del motociclismo riojano, la última ha sido el alfareño Unai Orradre. Tiene 23 años y es una referencia de este deporte en La Rioja.
Para sus padres, ver a Marc disfrutar de las carreras compensa el miedo que supone ver a su pequeño a gran velocidad y que pueda sufrir una caída. Es más, alguna vez que ha tenido un percance, se ha vuelto a subir a la moto, lo que demuestra -aseguran- su pasión por este deporte y eso, merece la pena.
A pesar de su edad, puede llegar a superar los 100 kilómetros hora en las rectas. 'El miedo está, no se puede evitar' dice Alba, su madre, por eso va perfectamente equipado y protegido.
Joven talento del motociclismo
Marc ha acudido a grandes premios de aficionado y allí ha tenido el privilegio de conocer a pilotos profesionales, entre ellos su ídolo, Marc Márquez. Por eso sueña con llegar a ser como él y participar en un campeonato de MotoGP. Sabe muy bien que el esfuerzo es brutal, pero no se rinde. De ahí que su preparación sea tan estricta. Marc nos cuenta que disfruta del motociclismo a todo gas y añade, a más velocidad, más riesgo, más emoción.
Pero no es fácil llegar a ser un piloto profesional. El esfuerzo económico es grande, en equipamiento, en clases de formación, en alquiler de pista, en desplazamientos a las competiciones, repuestos, ruedas, gasolina. Menos mal que cuenta con mecánico en casa. Su padre es su entrenador y su 'salvavidas'. Es consciente de lo difícil que es llegar a lo más alto, aún así espera que el sueño de su hijo se cumpla. 'En la pista no hay amigos, dice, fuera de ella, todos son amigos'
En la pista no hay amigos, pero cuando se quita el casco, entonces sí
Este pequeño gran piloto es un ejemplo para otros niños que cómo él quieren dedicarse al motociclismo profesional. A pesar de su corta edad, Marc está destacando en los Campeonatos de Minivelocidad. Tiene muy interiorizada la disciplina y el amor propio por superarse, clave para cumplir su sueño. Llegar a ser como su piloto favorito Marc Márquez.