Isabel Coixet, invitada en 'Al cielo con ella': "Siento que tengo mucho ego pero nada de vanidad"

Isabel Coixet llega al cielo de Henar Álvarez para presentar sus últimos proyectos. Tras estrenar hace unos meses Tres adioses, la directora acaba de lanzar su nueva serie para la televisión francesa Arte, Alguien debería prohibir los domingos por la tarde, un nombre que comparte con el programa que conduce en Radio 3.

Y ha querido explicar su obsesión con los domingos por la tarde: “Me deprimo mogollón, como a las cinco de la tarde me empieza algo que no sé, como cuando vas por la calle ves una paloma muerta y te da mucha pena. Pues así”. Una sensación que ha conseguido trasladar a la ficción: “La serie utiliza esto de los domingos porque los tres protagonistas utilizan cada domingo por la tarde, para ponerse una botella de vino o varias y una película triste”.

Isabel Coixet ha repasado en Al cielo con ella su exitosa trayectoria, la misma que la ha llevado a trabajar con algunas de las grandes estrellas de Hollywood, como Tim Robbins, Juliette Binoche o Mark Ruffalo. “He tenido la suerte de trabajar con muy buenos actores”, ha asegurado durante la entrevista. A partir de ahí, Henar ha querido saber quién tiene más ego: los directores o los actores.

Al cielo con ella Al cielo con ella - Temporada 3 - Programa 9 - Al cielo con Isabel Allende, Isabel Coixet y Alberto San Juan Henar Álvarez entrevista a una de las escritoras más leídas en español del mundo, Isabel Allende. Junto a ella, el actor Alberto San Juan y la cineasta Isabel Coixet. rtve play

El ego y la vanidad del director La directora ha respondido que ambos tienen el ego alto, sin embargo, ha querido matizar la diferencia entre el ego y la vanidad: “Una cosa es el ego y otra cosa es la vanidad, yo pienso que tengo ego también descomunal”. Sin embargo, ha dejado claro que ella no se considera vanidosa: “Yo no tengo vanidad. Entonces el problema es cuando se mezcla el ego y la vanidad”. Al final, ha añadido que en la industria cinematográfica es fácil encontrarte con personas de este perfil.

El chupito de Isabel Coixet ¿A quién congelaría la directora más reconocida y premiada del cine español? Isabel Coixet no ha dudado cuando ha llegado el momento del famoso chupito de Al cielo con ella: “Voy a meter a uno, que es que no me cae bien”. Además ha añadido que no es la primera vez que hace este ritual: “Lo voy a hacer porque además yo creo en esto, porque yo lo hice una vez y funcionó”. No ha querido dar nombre ni apellidos, pero nos ha dejado una pista reveladora: “Es un crítico de cine al que no le gusta bailar. Ahí lo dejo”, añade la directora.