Javier y Carlota dan una lección de profesionalidad y aparcan sus diferencias en MasterChef 14: "Ha sido divertido cocinar juntos"

A lo largo de su vida profesional, dentro y fuera de las cocinas, a los aspirantes de MasterChef les ha tocado y les tocará trabajar con gente con la que no tengan mucha afinidad. Y hacerlo bien para beneficios de todos, respetando al compañero y al cliente final. Y exactamente eso es lo que hicieron Javier y Carlota, hasta tal punto de llegar a divertirse firmando un gran trabajo. Te contamos cómo fue el cocinado.

Todo arrancó con la prueba de los robos, con Javier robando en tercer lugar, tras Gema y Carlota, que vieron todo lo que hizo su compañero. Y todo sin tomárselo a mal. "Te hemos visto", dijo Carlota entre risas, antes de abrazarse a Javier. En esta ocasión, entendieron que todo formaba parte de un juego, sin saber que posteriormente trabajarían juntos. Y fue ahí cuando repitieron abrazo. A pesar de no tener una super relación, ambos se respetan y comparten momentos dentro de la casa y prefirieron enfocar el cocinado primando la unión. Y fue todo un éxito.

En la visita de Pepe Rodríguez y Yolanda Ramos, invitada de la noche, al puesto de cocina de Carlota y Javier, los aspirantes explicaron el plato que querían hacer con los ingredientes que tenían: "Vamos a intentar simular una ensalada. Vamos a hacer unas gelatinas en esfera como si fuera tomate cherry, un gel de albahaca, un aire de vinagreta, un crujiente de jamón, una teja de parmesano y un falso caviar de vinagre". "Hacéis buena pareja", destacó el chef de El Bohío. Y Carlota y Javier confirmaron que se lo estaban pasando muy bien: "Tenemos buen rollo. He disfrutado un montón".

Cuando trabajas concentrado, acompasado con tu pareja, y dando tu mejor versión, el resultado suele ser positivo. Y Carlota y Javier fueron una de las dos parejas ganadoras de la prueba. "Está bonito. Yo diría que más bonito que bueno, pero por ahí se empieza. En general el resultado sorprende", destacó Marta Sanahuja. "Os he visto trabajar muy bien, os comunicabais y todo eso se refleja en el plato. Un poquito más de apretar con un poco más de pensamiento y hubiese sido mejor plato de lo que es", señaló Pepe. La pareja terminó feliz la cata bromeando entre ellos con el pintalabios de Carlota. Su resultado fue muy bien valorado y solo el plato de Chambo y Annie quedó mejor que el suyo.