Sarah Santaolalla: "Hay que trabajar donde se informe con rigor y no blanquear donde no se haga”

Héctor de comer cierra temporada y lo hace por todo lo alto. No solo por el plato que es, según Marina Lobo, “el mejor de la temporada”, sino también porque la invitada es Sarah Santaolalla. La analista política, colaborada en RTVE en programas como Mañaneros o Malas Lenguas, viene, no a cocinar, viene a hablar. ¡Y vaya si ha hablado! Del periodismo, de la desinformación, de los ataques que recibe por parte de otros periodistas y también de su adolescencia, de los orígenes de su ideología, de los problemas que le ha causado ser tan “bocazas” y hasta de dónde va a pasar las vacaciones.

Pero como Héctor de comer es un videopodcast de cocina, esta conversación se hace mientras se cuecen unas ricas patatas que sirven de base para el plato del día: unas patatas meneás estilo Salamanca con pulpo, una concesión a Marina que, por fin, podrá probar un plato.

“Siento que en este país no se puede ser de izquierdas” Las patatas meneás (o revolconas) son típicas de Salamanca y su receta es más bien fácil. Basta con cocer patatas, añadirlas ajo y pimentón y machacarlas, algo al alcance del más neófito en la cocina. Pero para Sarah la cocina no es lo suyo. “Llevo toda mi vida sobreviviendo a base de tuppers y precocinados”, confiesa. Aún así, dice estar aprendiendo a cocinar y que se ha preparado para venir a un programa de cocina, quizá el primero de otros muchos. Por si acaso, ella se ofrece: “¿Crees que darías espectáculo? ¿Y dónde no? Mi problema es esta boca”. Hablar se le da mucho mejor que cocinar y más cuando ha esperado hasta este momento para comentar una de sus últimas polémicas en televisión, tras dejar de participar como colaboradora en un espacio por las ofensas que recibía. “Estoy más tranquila, más feliz y he ganado en calidad de vida. Voy a programas para enterarme de la actualidad y ahora solo me informo en sitios que tienen rigor, que es donde creo que hay que trabajar y no blanquear los otros. He perdido dinero, pero he decidido tener la conciencia tranquila y no mentir a la gente”, concluye. Con esa tranquilidad de conciencia, y mientras se cuecen las patatas en la olla, repasa junto a Héctor algunos de los momentos más delirantes a nivel informativo de las últimas semanas, como la rueda de prensa que ofreció el presidente del Real Madrid, para volver nuevamente a uno de sus temas favoritos, la polarización actual de la sociedad: “No sabes la cantidad de publicidad que he perdido por posicionarme políticamente. Siento que en este país no se puede ser de izquierdas”. Sarah Santaolalla en 'Héctor de Comer'