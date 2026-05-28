Sarah Santaolalla: "Hay que trabajar donde se informe con rigor y no blanquear donde no se haga”
- La analista política acude Héctor de comer para preparar unas patatas meneás con pulpo "made in Salamanca"
- Todos los capítulos del videopódcast de Héctor de Miguel, disponibles en RTVE Play
Héctor de comer cierra temporada y lo hace por todo lo alto. No solo por el plato que es, según Marina Lobo, “el mejor de la temporada”, sino también porque la invitada es Sarah Santaolalla. La analista política, colaborada en RTVE en programas como Mañaneros o Malas Lenguas, viene, no a cocinar, viene a hablar. ¡Y vaya si ha hablado! Del periodismo, de la desinformación, de los ataques que recibe por parte de otros periodistas y también de su adolescencia, de los orígenes de su ideología, de los problemas que le ha causado ser tan “bocazas” y hasta de dónde va a pasar las vacaciones.
Pero como Héctor de comer es un videopodcast de cocina, esta conversación se hace mientras se cuecen unas ricas patatas que sirven de base para el plato del día: unas patatas meneás estilo Salamanca con pulpo, una concesión a Marina que, por fin, podrá probar un plato.
“Siento que en este país no se puede ser de izquierdas”
Las patatas meneás (o revolconas) son típicas de Salamanca y su receta es más bien fácil. Basta con cocer patatas, añadirlas ajo y pimentón y machacarlas, algo al alcance del más neófito en la cocina. Pero para Sarah la cocina no es lo suyo. “Llevo toda mi vida sobreviviendo a base de tuppers y precocinados”, confiesa. Aún así, dice estar aprendiendo a cocinar y que se ha preparado para venir a un programa de cocina, quizá el primero de otros muchos. Por si acaso, ella se ofrece: “¿Crees que darías espectáculo? ¿Y dónde no? Mi problema es esta boca”.
Hablar se le da mucho mejor que cocinar y más cuando ha esperado hasta este momento para comentar una de sus últimas polémicas en televisión, tras dejar de participar como colaboradora en un espacio por las ofensas que recibía. “Estoy más tranquila, más feliz y he ganado en calidad de vida. Voy a programas para enterarme de la actualidad y ahora solo me informo en sitios que tienen rigor, que es donde creo que hay que trabajar y no blanquear los otros. He perdido dinero, pero he decidido tener la conciencia tranquila y no mentir a la gente”, concluye.
Con esa tranquilidad de conciencia, y mientras se cuecen las patatas en la olla, repasa junto a Héctor algunos de los momentos más delirantes a nivel informativo de las últimas semanas, como la rueda de prensa que ofreció el presidente del Real Madrid, para volver nuevamente a uno de sus temas favoritos, la polarización actual de la sociedad: “No sabes la cantidad de publicidad que he perdido por posicionarme políticamente. Siento que en este país no se puede ser de izquierdas”.
La infancia de una niña roja en Salamanca
Con las patatas a punto, llega el momento de echar el ajo bien picado y el pimentón, el condimento que más le gusta a Sarah, fan del picante…hasta que fue a comer a un restaurante mexicano. “Esto nos pasa mucho a los que somos muy bocazas. Nos tiramos el triple de que vamos a hace algo bien y luego te ponen en tu sitio”, comenta.
Sobre esta base, Héctor se la lleva a su terreno, nunca mejor dicho, para hablar de Salamanca, de la ciudad que ambos comparten y por la que sienten predilección. Allí, en la ciudad charra, Sarah dio sus primeros pasos como activista, aunque confiesa: “Mi generación tuvo antes miedo que ideología”. Precisamente, de ese miedo nació su feminismo actual, también su credo político y su sentido justiciero, alimentado por su familia y que nació muy pronto: ya participaba en manifestaciones a los 14 años y llegó a pedir reducción de jornada en su colegio.
De adolescencia un poco conflictiva (la llegaron a echar un instituto por acumulación de partes), la vida actual de Sarah transcurre entre platós de televisión y charlas y conferencias, aunque ahora rescata momentos del día para escribir. “¿Vas a escribir un libro?”, pregunta Héctor. “No lo sé todavía, pero por ahí, va”. Quizá veamos próximamente la nueva faceta de Sarah Santaolalla. Por lo pronto, a corto plazo, sus planes pasan por irse de vacaciones. ¿Dónde? A un lugar discreto, asesorada por Chat GPT.
La nueva temporada de Héctor de comer concluye con este capítulo, pero tienes todos los episodios de esta temporada y de la primera en RTVE Play.