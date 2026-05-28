¿Quién elige la ropa que te pones?: ‘Órbita Laika’ explica cómo influye la presión social en nuestra forma de vestir

La ropa que elegimos cada mañana parece una decisión personal, pero la psicología apunta a que el entorno social tiene mucho más peso del que creemos. La psicóloga Laura Morán ha mostrado en Órbita Laika cómo la sugestión colectiva puede modificar las preferencias de un grupo y generar lo que entendemos como “moda”.

Durante el programa, dedicado a ‘La ciencia de la moda’, Morán ha realizado un experimento en plató basado en la influencia social. En una primera encuesta que consistía en elegir como favorito uno de entre varios vestidos, los participantes han respondido con total libertad y los resultados han sido variados y heterogéneos. Sin embargo, en una segunda ronda, tras recibir cierta información que ha condicionado las respuestas, el grupo ha mostrado preferencias mucho más similares entre sí. El resultado, según explica la psicóloga, demuestra cómo las personas tienden a adaptar sus gustos y comportamientos a los del grupo cuando reciben estímulos sociales determinados. Es decir, muchas veces no elegimos únicamente por criterio propio, sino también por la necesidad de encajar o identificarnos con los demás.

Morán ha relacionado este fenómeno con la teoría de la identidad social, desarrollada por los psicólogos Henri Tajfel y John Turner en 1979. Esta teoría sostiene que la identidad de una persona no depende solo de su individualidad, sino también de los grupos a los que pertenece y de aquellos de los que busca diferenciarse. “Siempre pensamos en el ‘quién soy yo’, pero también influye el ‘quiénes somos nosotros’”, explicó la psicóloga durante el programa. La ropa, en este sentido, funciona como un lenguaje visual que comunica afinidades, estatus o formas de entender la realidad.

La moda no solo sirve para parecerse a determinados grupos, sino también para marcar distancia con otros. Por eso, las tendencias suelen extenderse rápidamente dentro de ciertos círculos sociales, especialmente entre jóvenes y en entornos muy conectados a través de redes sociales.