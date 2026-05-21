Los signos del zodiaco podrían estar desfasados: 'Órbita Laika' lo aclara

La astrología lleva siglos intentando explicar cómo influyen los astros en la personalidad y el destino de las personas. Pero, según el físico y divulgador científico José Luis Crespo, más conocido como Quantum Fracture, existe un problema fundamental: “Es muy probable que todos los horóscopos estén mal”.

Durante su intervención en el último programa de Órbita Laika, el colaborador ha querido diferenciar entre la astronomía, la ciencia que estudia la posición y movimiento de planetas y estrellas, y la astrología, disciplina que sostiene que los cuerpos celestes influyen en el comportamiento humano.

A partir de una maqueta del Sistema Solar, Quantum Fracture ha explicado que todos los planetas giran prácticamente en el mismo plano porque se formaron a partir de un mismo disco de polvo y gas. Desde ahí, el físico se ha centrado en el origen de los signos zodiacales y en cómo se determina cada horóscopo.

Quantum Fracture explica en 'Órbita Laika' muestra con una maqueta solar por qué los signos zodiacales podrían estar desfasadosRTVE

Según ha detallado el divulgador, el signo zodiacal depende de la constelación por la que aparentemente pasa el Sol en el momento de nuestro nacimiento visto desde la Tierra. Ese reparto de fechas fue establecido hace aproximadamente 2.000 años, en tiempos de los griegos. El problema es que el cielo ya no es exactamente el mismo.

El fenómeno que explica este cambio es la precesión terrestre, un movimiento gradual del eje de rotación de la Tierra provocado por la influencia gravitatoria del Sol y la Luna. Con el paso de los siglos, este efecto altera lentamente la posición aparente de las estrellas y las constelaciones.

Los signos zodiacales actuales llevan aproximadamente medio signo de retraso

Por ello, el colaborador ha asegurado que los signos zodiacales actuales "llevan aproximadamente medio signo de retraso". Es decir, muchas personas podrían no pertenecer realmente al signo que siempre han creído. “Es algo que debería haberse corregido, ya que el fenómeno de la precesión se conoce desde tiempos de los griegos”, ha explicado en el programa.

La explicación de Quantum Fracture vuelve a poner sobre la mesa la diferencia entre creencias populares y conocimiento científico, utilizando conceptos astronómicos para revisar uno de los sistemas más extendidos de la cultura popular.