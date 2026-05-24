Meryl Streep y Renée Zellweger son madre e hija en 'Cosas que importan', un drama sobre la muerte digna

La primera imagen de Meryl Streep en la película desconcierta. La vemos muy maquillada, con coletas recogidas con infantiles lazos de tono celeste que van a juego con su vestido de vichy, de cuadros azules y blancos, y su blusa blanca. No es Meryl Streep, ahora es Kate Gulden disfrazada de Dorothy, la protagonista de El mago de Oz. Kate ha preparado una fiesta de disfraces para celebrar el cumpleaños de George, su marido, un profesor universitario interpretado por William Hurt.

Cuando llega la Ellen, la hija de ambos que interpreta Renée Zellweger, su madre le dice que se una a la fiesta, pero a ella, un tiburón de la prensa neoyorquina, no le agrada la idea. Pero la magia del mundo de OZ dura poco y la familia pasa de la celebración al dolor: a Kate le dice el médico que tiene cáncer y ella decide operarse. George llama a Ellen y le pide que aparque su exitosa carrera y regresa a casa para cuidar de su madre. "Me vas a odiar", dice Kate a su hija.

Dirigida por Carl Franklin Este es el arranque de Cosas que importan, que en inglés se titula One true thing. Ambos títulos encajan muy bien con la historia, un drama gestionado por Carl Franklin. El director venía de arrasar con El demonio vestido de azul y abandonó el suspense y el cine negro para llevar al cine la novela Anna Quindlen, que había sido columnista de The New York Times y obtuvo el premio Pulitzer. Tom Everett Scott, Meryl Streep,William Hurt y Renée ZellwegerRTVE

Con tres actores oscarizados Parece que Franklin se rodeó de talentos, hay que destacar que los tres protagonistas han ganado el Oscar: Meryl Streep había tenido diez nominaciones y había ganado la estatuilla en dos ocasiones, y William Hurt tenía un Oscar de un total de tres nominaciones. Y luego está Renée Zellgewer, que hasta entonces no había tendría que esperar su momento, pero llegaría: ha tenido cuatro nominaciones y ha ganado dos Premios Oscar. Junto a ellos vemos a Tom Everett Scott, conocido por Un hombre lobo americano en París.

El monólogo de Meryl Streep Meryl Streep preparó su papel a conciencia y se inspiró en Prudence, la madre de la escritora, que murió en 1972 con cáncer de ovarios. Hay muchos momentos emotivos en la película, pero destaca uno por lo que dice, y cómo lo dice, la actriz. Es una secuencia en la que Kate habla con su hija sobre cómo cambia el amor en el matrimonio a medida que pasa el tiempo. "Uno hace concesiones cuando lleva mucho tiempo casado que no crees que vas a hacer cuando estás empezando. Cuando eres joven, dices: "Oh, nunca toleraré esto, aquello o lo otro. Pero el tiempo pasa, cariño. Y cuando hayáis dormido juntos mil noches, hayas olido el vómito de tu bebé cuando está enfermo y has visto cómo tu cuerpo se vuelve blando..., hay noches en la que uno piensa: ¡Oh, Dios, no voy a soportarlo ni un minuto más!. Pero te despiertas a la mañana siguiente, y la cocina huele a café, y los niños ya se peinan ellos solos. Y miras a tu marido, y no, no la persona que creías que era. Pero él es tu vida. Y los niños, la casa y todo lo que haces gira en torno a él. Y esa es tu vida, y esa es también tu historia". Meryl Streep y Renée Zellweger

Trabajar con estrellas Para el director, trabajar con Denzel Whasington en El demonio viste de azul, con Morgan Freeman en Toda la verdad y con Meryl Streep en Cosas que importan han sido experiencias muy emocionantes. "Morgan es alguien que trabaja mucho antes de empezar. Está preparado y muy familiarizado con el personaje que interpreta. Habíamos hablado bastante sobre este personaje, así que definitivamente tenía una idea clara de quién era antes de aceptar el papel. Sigue las instrucciones muy bien. Es curioso que la primera vez que me sentí intimidado por alguien que podría haber cuestionado mis habilidades fue Meryl Streep; y una vez que Meryl demostró ser dócil, pensé que cualquiera lo era". Con esta interpretación, Meryl Streep logró una nueva nominación al Oscar, la undécima de su carrera, y todavía le quedaban diez más (la última fue en 2018).