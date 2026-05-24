Loles León: "Siempre que he tenido sexo con amigos, luego se ha acabado la amistad"

Bajo el título "Ghosting", Zero Dramas arranca con un debate sobre la responsabilidad afectiva y la costumbre de desaparecer sin dejar rastro. Mónica Cruz revela datos impactantes: el 42% de los españoles ha sufrido este vacío y un 36% reconoce haberlo hecho, impulsando nuevas conductas como el soft ghosting, el zombing o el orbiting.

La mesa disecciona cómo la era digital fomenta la cobardía emocional, contando con el análisis del psicólogo Mariano Valdés. Además, el programa explora las dos caras de la moneda en la "fila zero" sentando a los ghosteadores Solandza y Paco junto al ghosteado Álvaro.