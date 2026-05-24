Loles León: "Siempre que he tenido sexo con amigos, luego se ha acabado la amistad"
- Isabel Gemio, Secun de la Rosa, María Peláe y Valeria Ros se unen a Loles León y Mónica Cruz para analizar el impacto del ghosting en Zero Dramas
- Loles León: “Yo he abierto la prueba a mucho zombing/ghosting”
Bajo el título "Ghosting", Zero Dramas arranca con un debate sobre la responsabilidad afectiva y la costumbre de desaparecer sin dejar rastro. Mónica Cruz revela datos impactantes: el 42% de los españoles ha sufrido este vacío y un 36% reconoce haberlo hecho, impulsando nuevas conductas como el soft ghosting, el zombing o el orbiting.
La mesa disecciona cómo la era digital fomenta la cobardía emocional, contando con el análisis del psicólogo Mariano Valdés. Además, el programa explora las dos caras de la moneda en la "fila zero" sentando a los ghosteadores Solandza y Paco junto al ghosteado Álvaro.
Loles León: “Yo creo que la estética genital es solo una moda”
¿Se pueden diseñar unos genitales a la carta? En el segundo bloque, "La piel que no habito", Zero Dramas analiza el crecimiento del 300% en cirugías íntimas como la ninfoplastia o la reconstrucción del prepucio. Loles y sus invitados debaten si modificar el cuerpo responde a un complejo alimentado por el cine para adultos o al deseo de complacer al otro.
Para arrojar luz clínica, el plató recibe al doctor David Céspedes y el valiente testimonio de Zabdi, sometido a un engrosamiento de pene. El broche cultural lo pone la historiadora Patricia González Gutiérrez con el "Museo Zero Dramas", desvelando desde el uso del fibulatio romano hasta el curioso cordón del pudor de los atletas griegos.
Antes de pasar a la última parte del programa, Loles León y María Peláe interpretan el éxito "Tú lo que quieres es que me coma el tigre". La temperatura del plató sube con el Consultorio Sexual, donde la experta Gema resuelve dudas sin censura llegadas desde las redes y la "fila zero". Desde las ganas de ir al baño tras el orgasmo hasta los cuidados de la pastilla azul o los tabúes alrededor del síndrome genitourinario en la madurez. La velada alcanza su clímax con la dinámica de los “chupitos sexuales”. El broche final lo pone la Zero Band y su versión de “La Original” de Emilia.