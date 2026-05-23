'Un mar de enredos', la comedia que rinde homenaje a dos clásicos de los 80 y 90. ¿De qué películas hablamos?

Leonardo Montenegro es hombre caprichoso que procede de una de las familias más ricas de México. Por su parte, Kate Sullivan es una madre soltera pluriempleada que trabaja a destajo para sacar adelante a sus tres hijas, mientras en sus ratos libres se dedica a estudiar para llegar a ser enfermera. En uno de esos múltiples trabajos, la contratan para limpiar el yate de Leonardo Montenegro.

Él piensa que Kate está allí para servirle en todo lo que se le antoje, y ella no está por la labor. Después de que se niegue a llevarle un aperitivo, Leonardo la despide sin cobrar el sueldo correspondiente. "Tráeme algún aperitivo, anda", le dice él con actitud déspota. "¿Sabe que solo me pagan por limpiar la moqueta, verdad?", contesta ella con enfado. Tras ser despedida, Kate le grita: "Fijo que no ha trabajado ni un solo día en toda tu vida, pedazo de egoísta". Esta es la situación inicial en Un mar de enredos, una película de 2018 protagonizada por Eugenio Derbez, Anna Faris y Eva Longoria, y que está dirigida por Rob Greenberg.

Todo en esta historia da un giro de 180 grados cuando, por accidente, Leonardo cae por la borda del yate y pierde la memoria. Kate, papel que interpreta Anna Faris, ve la oportunidad perfecta para vengarse, y su jefa Theresa, personaje interpretado por Eva Longoria, le ayuda para que todo llegue a buen puerto.

'Un mar de enredos'

Basada en una película de los 80 Un mar de enredos se basa en el guion de una película de 1987 titulada Un mar de líos. El argumento de las dos películas es prácticamente el mismo, pero en la cinta de los años 80 la multimillonaria y déspota es una mujer llamada Joanna Stayton, papel que interpreta Goldie Hawn, mientras que el personaje masculino lo interpreta Kurt Russell, que da vida a un padre de tres hijos que trabaja a tiempo completo para sacarlos adelante. En su papel, Russell aprovecha la pérdida de memoria de la mujer para hacerle creer que está casada con él y que es la madre de sus hijos. Precisamente, en Un mar de enredos hay un guiño a la película de 1987. Así, durante la escena del hospital, el médico comenta que solo ha tenido otro caso similar de amnesia, y que fue el de "una mujer de los años 80", en clara referencia a Un mar de líos.

Kate Hudson iba a ser la protagonista En un principio, el papel principal femenino se le ofreció a Kate Hudson, ya que es hija de Goldie Hawn, la actriz protagonista en la película de 1987. Sin embargo, Hudson rechazó la oferta, al parecer, por falta de interés, así que el papel fue para Anna Faris. 'Un mar de enredos'

Director de la serie Cómo conocí a vuestra madre El protagonista de Un mar de enredos, Eugenio Derbez puso en marcha una productora junto a su socio Ben Odell. Fue esta productora la que sacó adelante la película, tras entusiasmarse con la trama de la cinta de los años 80. "Es por eso que decidimos hacer esta película, pero ahora estamos en un mundo diferente. Queríamos hacer una película que todos disfrutaran, hubieran visto el original o no", dice Derbez. Por su parte, su socio, Ben Odell, afirma que quisieron dar una vuelta de tuerca a la original e intercambiar los roles. "Antes que nada, pensamos que deberíamos intercambiar los roles, alejarnos de cualquier comparación". "¿Quién querría interpretar el papel de Goldie Hawn, cuando lo hizo tan espectacularmente? Una vez que cambiamos la historia, descubrimos que había muchas ventajas". El director de Un mar de enredos es Rob Greenberg, que además es también el guionista de la cinta junto con Bob Fisher. Precisamente, Greenberg ya ha demostrado su gran maestría en la dirección con algunas series tan mundialmente conocidas -y divertidas- como la de Cómo conocí a vuestra madre.