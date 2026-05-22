'Esto no es Suecia': Cinco motivos por los que tienes que ver (o volver a ver) la serie que desmitifica la vida perfecta

"Suecia representa el ideal, es la metáfora de esa búsqueda de perfección”, dijo Aina Clotet en la presentación de Esto no es Suecia, su primera gran experiencia detrás de las cámaras y que también protagoniza como Mariana. Y que la premisa de la que parte la serie producida por RTVE Play es el ansia de perfección en todos los ámbitos de la vida que se ha colado en la sociedad, un fenómeno alimentado por las redes sociales. Y la perfección es algo que no siempre se encuentra. ¿Será porque, simplemente, no existe?

Esto no es Suecia te ayuda con la respuesta. Pero no sólo. Estos son los cinco motivos por los que deberías ver (o volver a ver) esta serie.

Esto no es Suecia Esto no es Suecia - Episodio 1: El cambio Mariana y Samuel se han mudado a un barrio idílico, el lugar perfecto para criar a Lía y Max de una forma más natural y respetuosa. rtve play

¿Estos temas te suenan? La serie sigue el día a día de Mariana y Samuel, una pareja que se muda del centro de Barcelona a un barrio de la periferia con el afán de conseguir realizar una crianza respetuosa, una vida más cómoda y feliz para sus hijos cerca del campo. Su referente de educación es su vecina sueca Annika. Pero, poco a poco, descubren que las expectativas sólo son eso, que lo ideal no existe y que España, no es Suecia. Sobre esta base, se abordan temas universales como la familia, el feminismo, las relaciones, el amor o el miedo, pero desde una perspectiva muy cotidiana, en la que todos, independientemente de la edad o forma de vida, nos podemos sentir identificados. Así, por ejemplo, se habla de maternidad y paternidad, pero también de inseguridad y dudas en la elección del tipo de crianza, de los cambios de roles que implica tener hijos, de las contracciones escondidas en cada decisión y del estrés que implica la conciliación, una realidad poco vista en la gran pantalla. La salud mental también tiene cabida en Esto no es Suecia: inseguridad, ansiedad infantil, miedo o gestión de las expectativas, del fracaso y la culpa traspasan la vida de los protagonistas y nos hacen reflexionar sobre nuestro propio nivel de autoexigencia. Ser madre y conciliar en España: renunciar, resistir y sobrevivir Iván Lobato*

Tenemos que hablar Para Marcel Borràs, Samuel en la ficción, el valor más destacado de Esto no es Suecia es que “genera conversación, debate en torno a las decisiones de los protagonistas”. Si algo propone y defiende la serie es la colectividad como fórmula para abordar tus propias dudas y contradicciones. Poner sobre la mesa todos estos temas que por mucho tiempo han sido tabús en busca de complicidad. De hecho, el germen de la serie son unas terapias de padres y madres a las que Aina y Marcel acudían en Barcelona, en las que conocieron a Sergi Cameron, productor de la ficción. En ellas se hablaba de crianza, principalmente, pero también del resto de sentimientos que le acompañan. Estas terapias se recrean en Esto no es Suecia y en ellas se comparten experiencias cotidianas sobre conciliación, establecimientos de límites a los niños o la vida sexual tras ser padres, con el acompañamiento y los consejos de una terapeuta especializada en crianza, Elisenda Pascual, una terapeuta real.

Actores que en realidad son tus vecinos Elisenda no es la única actriz no profesional de Esto no es Suecia. Los creadores se volcaron en aportar realismo a la producción, por lo que, parte del electo, son en realidad personas del barrio, no profesionales, lo que hace que los diálogos sean reales y reconocibles. Para Aina Clotet, era fundamental que todo fuera identificable, "que casi sintieras que estás viendo un documental, en el sentido de estar dentro de esta familia, de este barrio”. Por ello, se hizo una especie de casting entre madres y padres reales, que son los que finalmente dan vida a las terapias de grupo. También se contó con la colaboración de la asociación de familias del colegio del barrio en el que viven Clotet y Borrás, lo que da más realismo a las interpretaciones porque, lo que cuenta está en ocasiones inspirado en sus propias experiencias. "Los que hemos participado en la creación de la serie hemos volcado partes de nuestras crianzas ahí, y de esa búsqueda de exigencia", comentó Aina Clotet a RTVE. Ella y Marcel Borràs son también pareja en la vida real y tienen dos hijos en común, por lo que parte de su realidad está plasmada. Todo ello nos permite sentirnos plenamente identificados en más de una situación. La española Aina Clotet gana el premio revelación de la Semana de la Crítica de Cannes con 'Viva' RTVE.es/ EFE

Clotet, Borràs y lo más selecto del audiovisual actual Si bien parte del elenco lo componen actores no profesionales, por Esto no es Suecia desfila lo más granado del universo cinematográfico actual, empezando por la propia Aina Clotet, que acaba de ser galardonada en Cannes. Ha logrado el premio revelación de la Semana de la Crítica, la sección paralela del Festival de Cannes, por Viva, su primera película como directora, de la que también es protagonista. La propia Clotet ya fue premiada en Cannes en 2024, precisamente, por su interpretación en Esto no es Suecia, dentro del Festival Canneseries. Junto con Clotet está Marcel Borrás como Samuel. Borràs se hizo famoso interpretando a Roger en la serie Pulseras rojas y desde entonces ha encadenado series y películas de todo tipo, la última, Casi todo bien, de Andrés Salmoyraghi y Rafel López Saubidet. Y el resto del elenco actoral es igual potente, con figuras muy reconocibles como Nora Navas, Nausicaa Bonnín, Anna Moliner, Pol López, Tomas del Estal como abuelo un poco canalla o Violeta Sanvisens, como Lía, la perspicaz hija de Mariana y Samuel.

El humor como recurso Con lo dura y exigente que es la vida, ¡qué mejor que tomarla con humor! Por eso, a pesar de que los temas que se abordan son intensos y a que hay sucesos impactantes, en Esto no es Suecia el tono dramático se deja a un lado para darle paso a la ironía y a la comedia. La risa como medicina. Eso sí, sin restar importancia a los problemas. "Dicen que la comedia es tragedia más distancia", comentó Aina Clotet durante la presentación de la serie. Y esa fórmula, la de la tragicomedia, es la que atraviesa toda la creación, con situaciones caóticas, escenas delirantes y diálogos que te hacen pensar. Esto no es Suecia Esto no es Suecia - Episodio 1: El cambio Mariana y Samuel se han mudado a un barrio idílico, el lugar perfecto para criar a Lía y Max de una forma más natural y respetuosa. rtve play