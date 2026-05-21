Hora y dónde ver hoy en TV gratis el partido de Liga entre el Girona y el Elche

La temporada 2025/26 en Primera División baja el telón y lo hace en una trigésima octava jornada agónica para varios equipos. Todos los partidos, salvo el Villarreal-Atlético, se disputan hoy, sábado 23 de mayo, a las 21 horas. Entre todos ellos, especialmente angustioso es el que disputarán en el estadio Montilivi el Girona y el Elche.

Los dos equipos llegan al duelo decisivo por eludir el descenso a Segunda separados por tan solo dos puntos. El Girona es decimoctavo, con 40 puntos, mientras que el Elche, con 42 puntos, es decimoséptimo. Las cuentas las tienen claras en ambos conjuntos para lograr el objetivo de la temporada, permanecer una temporada más en la máxima categoría del fútbol español. Y una victoria puede cambiar el destino de uno u otro.

El Girona de Míchel Sánchez depende de sí mismo y con una victoria contra el Elche en en su casa le basta para obtener la permanencia, mientras que el equipo franjiverde le basta con el empate. En caso de perder, deberían hacer lo mismo también Levante y Osasuna o que salga derrotado el equipo levantinista y el Mallorca no gane. Si el equipo albirrojo empata o pierde volverá Segunda cuatro años después.

La racha con la que llegan Girona y Elche es distinta. Los alicantinos llegan a esta situación fuera de los puestos de descenso gracias a dos victorias en los últimos cinco partidos (1-2 al Oviedo y 1-0 al Getafe este domingo) y a un empate (1-1 con el Alavés) mientras los catalanes no han ganado en sus siete compromisos últimos, en los que tan solo han sacado tres puntos.

La jornada también se presenta dramática para el Mallorca. De todos los equipos inmersos en la lucha por la salvación es el que peor lo tiene. Con 39 puntos, es penúltimo y necesita ganar en Son Moix al Oviedo y luego esperar a que haya una carambola entre los resultados de los demás implicados para conseguir formar una 'liguilla' de equipos igualados a 42 puntos con Osasuna y Elche. Para que los baleares se mantengan, el cuadro de Alessio Lisci y el de Eder Sarabia deberían caer ante Getafe y Girona y los levantinistas no empatar ante el Betis.

Los dos equipos implicados en esta vital pelea que lo tienen mejor para salvarse son el Levante y Osasuna. A los granotas, como hemos dicho, les vale con puntuar en La Cartuja después de firmar un sprint final de temporada impresionante. Con solo dos derrotas en los últimos diez partidos han corregido una situación que se antojaba imposible de levantar.

Un poco mejor es la posición de Osasuna pese a que ha perdido sus últimos cuatro partidos. En esta última jornada visitará en el Coliseum a un Getafe que persigue la clasificación europea y debe puntuar para no depender de otros resultados. En el caso de derrota se salvaría si el Girona y el Mallorca no ganan o si estos dos equipos vencen pero el Levante pierde.