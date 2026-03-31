Quién es Soraya Ramírez, la bailaora y cantaora que Lola Flores no quiso perderse

Soraya Ramírez es una artista malagueña con raíces gitanas que desde niña tuvo muy clara su vocación de artista. Antonio Montiel, pintor también malagueño, dijo cuando la retrató: “Sus ojos hablan hasta durmiendo”. Lola Flores quiso conocerla y fue a verla al tablao en el que Soraya actuaba todas las noches, por recomendación del bailaor Faíco, compañero de la Faraona en aquella época.

Esto no es un cuento Esto no es un cuento - 1x05 Soraya, artista desde la cuna rne audio

Soraya eligió nombre artístico de soberana. De niña le impresionó la belleza de revista de la emperatriz Soraya de Persia y desde aquel momento dejó de llamarse María de las Nieves, ya no atendía al nombre que le pusieron sus padres el día que nació detrás de la malagueña Plaza de la Merced, cerca de la casa de Picasso que tuvo la suerte de conocer.

Una vida de oportunidades y sacrificios Soraya Ramírez es una artista del tiempo de la transición que tuvo que reivindicar su independencia porque no era fácil trabajar en el mundo del flamenco sin la obligatoria compañía de un hombre a su lado. Esto era incompatible con una vida como la que se esperaba de una mujer en aquella época. Como otras mujeres artistas de su tiempo, Soraya renunció a la maternidad por cumplir el sueño de ser artista y su historia ha contribuido a abrir el camino a otras mujeres del flamenco. La artista malagueña tuvo varias oportunidades truncadas. A punto estuvo de firmar un contrato con la estadounidense CBS y al final no pudo ser. Carlos Saura también se fijó en ella para rodar una película pero esto tampoco se materializó. No obstante, trabajó con Lole y Manuel, la Grecas, Chiquito de la Calzada, Bernarda y Fernanda de Utrera, los Chichos y hasta con el gran Enrique Morente.