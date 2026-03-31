Quién es Soraya Ramírez, la bailaora y cantaora que Lola Flores no quiso perderse
- La historia de la artista malagueña completa la primera colección del podcast Esto no es un cuento
- Puedes escuchar los cinco episodios en RNE Audio
Soraya Ramírez es una artista malagueña con raíces gitanas que desde niña tuvo muy clara su vocación de artista. Antonio Montiel, pintor también malagueño, dijo cuando la retrató: “Sus ojos hablan hasta durmiendo”. Lola Flores quiso conocerla y fue a verla al tablao en el que Soraya actuaba todas las noches, por recomendación del bailaor Faíco, compañero de la Faraona en aquella época.
Soraya eligió nombre artístico de soberana. De niña le impresionó la belleza de revista de la emperatriz Soraya de Persia y desde aquel momento dejó de llamarse María de las Nieves, ya no atendía al nombre que le pusieron sus padres el día que nació detrás de la malagueña Plaza de la Merced, cerca de la casa de Picasso que tuvo la suerte de conocer.
Una vida de oportunidades y sacrificios
Soraya Ramírez es una artista del tiempo de la transición que tuvo que reivindicar su independencia porque no era fácil trabajar en el mundo del flamenco sin la obligatoria compañía de un hombre a su lado. Esto era incompatible con una vida como la que se esperaba de una mujer en aquella época. Como otras mujeres artistas de su tiempo, Soraya renunció a la maternidad por cumplir el sueño de ser artista y su historia ha contribuido a abrir el camino a otras mujeres del flamenco.
La artista malagueña tuvo varias oportunidades truncadas. A punto estuvo de firmar un contrato con la estadounidense CBS y al final no pudo ser. Carlos Saura también se fijó en ella para rodar una película pero esto tampoco se materializó. No obstante, trabajó con Lole y Manuel, la Grecas, Chiquito de la Calzada, Bernarda y Fernanda de Utrera, los Chichos y hasta con el gran Enrique Morente.
Esto no es un cuento, un podcast de memoria popular
Esto no es un cuento es una serie documental que pretende ser un gran almacén de memoria, de recuerdos que no merecen el olvido. El documental busca historias de mujeres anónimas pero que rompieron moldes por toda España. En esta primera entrega las protagonistas son cinco mujeres andaluzas, cuyas vidas ha investigado, documentado y guionizado Paloma López Villafranca, profesora titular del Departamento de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Málaga, bajo la dirección de Raquel Martín Alonso y Javier Hernández Bravo. Ya puedes escuchar los cinco capítulos completos.