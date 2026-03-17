Gertrudis, 'La Manticha': cuando la recova y el estraperlo se convirtieron en esperanza durante la posguerra

En 2017 nació la Ruta de las Recoveras. Se trata de un sendero de 49 kilómetros que une el municipio malagueño de Casares con la frontera de Gibraltar: es el itinerario que tuvieron que hacer muchas mujeres de la posguerra que se ganaban la vida comprando y vendiendo huevos, haciendo la recova, y trayendo productos de estraperlo desde Gibraltar.

Estas mujeres eran conocidas como las recoveras; la mayoría eran viudas que quedaron desamparadas y tenían que hacerse cargo de sus familias. Una de esas mujeres luchadoras era Gertrudis Carrasco, la Manticha.

Esto no es un cuento Esto no es un cuento - 1x03. Gertrudis, la Maanticha rne audio

Gertrudis era una mujer valiente, de porte recio, ojos grises y pies grandes. Se casó con Manuel, un carabinero de la república, y juntos se mudaron a un cuartel, donde tuvieron tres hijos. Cuando la hija menor tenía dos años, comenzó la Guerra Civil y toda la familia, incluida la madre de Manuel, huyeron en dirección a Almería. Fue una época muy dura, marcada por el miedo y el sufrimiento, que finalizó de la peor manera posible: Manuel fue fusilado.

La Manticha se quedó sola con sus tres hijos y su suegra a su cargo. Al regresar a su pueblo, Casares, no tenía nada, y en la recova y el estraperlo encontró la única forma de dar de comer a su familia. Durante más de 10 años Gertrudis, junto a otras mujeres casareñas, recorrió casi 100 kilómetros en tres días para traer productos desde Gibraltar, que transportaban en sus canastos. Traían penicilina, tabaco, pan de 'lata', mantequilla o mecheros, que cambiaban por productos del campo.

En este capítulo, que se puede escuchar ya en RNE Audio, la periodista Paloma López viaja a la Ruta de las Recoveras junto a Rosa Romero y Ana Mora, la hija y la nieta de Gertrudis. Todas juntas recuerdan la historia de supervivencia de esta valiente malagueña.