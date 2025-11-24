"Jurassic Park" sigue desatando la 'dinomanía' décadas después, pero... ¿es mejor la peli o el libro?

¿Fue antes el huevo o la gallina? En este caso la respuesta es mucho más compleja porque la creación de Jurassic Park —peli— y Jurassic Park —libro— fue en paralelo y se fue retroalimentando. Michael Crichton fue escribiendo la novela en la que Steven Spielberg desató la 'dinomanía' mientras la producción cinematográfica ya estaba en marcha. Difícil dilema, por tanto, el que tienen por delante el escritor, guionista, cómico y 'experto en cosas' Arturo González Campos y el cineasta Hugo Stuven en Versus, el nuevo podcast de RNE Audio.

Para encontrar la respuesta a tan compleja pregunta, el periodista Pablo Tejeda parte de poner negro sobre blanco las diferencias fundamentales de la versión escrita y audiovisual de Jurassic Park para ir analizando las carreras de su escritor y director. A lo largo del debate irán surgiendo otras cuestiones como qué parte del éxito de Spielberg se debe a la banda sonora de la película o si Crichton partió con ventaja a la hora de escribir a los personajes teniendo en mente a los actores que los interpretarían.

Versus Versus - E1. Jurassic Park: Arturo González Campos vs Hugo Stuven rne audio

Aunque la creación de la obra literaria y la del celuloide fue paralela, entre ambas producciones existen distintas miradas de una misma historia. De este modo, "la película habla de la maternidad y la importancia de la maternidad, algo que no está presente en el libro", como destaca Arturo González Campos. Diferentes miradas que que se irán analizando en esta charla entre amigos para finalmente darle puntuación a cada una de ellas y llegar a la conclusión final.

Además, ambos invitados comparten con los oyentes sus experiencias profesionales como el proceso inverso que llevó a Hugo Stuven a llevar Anomalous a las salas de cine antes que a las librerías. El cineasta también explica cómo es el proceso de adaptación de una novela y la generosidad que tienen los escritores cuando los directores van a ser infieles a la hora de llevar la palabra escrita a la gran pantalla.