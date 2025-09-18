'Espacio en blanco' visita Barreda, en Cantabria. ¡Apúntate a la grabación!

En algún lugar algo increíble está esperando ser descubierto... En Espacio en blanco (domingos de 01.00 a 03.00 h en Radio Nacional) se proponen cada semana revelarnos los misterios más extraordinarios y sobrecogedores, y algunos de ellos van a ser explorados muy pronto en compañía de los oyentes.

Será el viernes 17 de octubre a partir de las 18.30 h, cuando se grabará una edición especial del programa con público en el Garden Café del Casino Solvay en Barreda, Cantabria. Miguel Blanco y su equipo nos invitarán a viajar a Marte, habrá música con Marcos Bárcena, magia con Raúl Alegría y muchas sorpresas más.

La entrada es gratuita hasta completar aforo. Si estás interesado en asistir, apúntate escribiendo a la dirección de correo electrónico juangomezespacioenblanco@gmail.com o por WhatsApp en el número 633505011.

No faltes a la cita, ¡los misterios te esperan!