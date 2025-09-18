'Espacio en blanco' visita Barreda, en Cantabria. ¡Apúntate a la grabación!
- Miguel Blanco y su equipo estarán en el Garden Café del Casino Solvay el viernes 17 de octubre a las 18.30 h
- Misterios del planeta Marte, música con Marcos Bárcena, magia con Raúl Alegría y muchas sorpresas más
En algún lugar algo increíble está esperando ser descubierto... En Espacio en blanco (domingos de 01.00 a 03.00 h en Radio Nacional) se proponen cada semana revelarnos los misterios más extraordinarios y sobrecogedores, y algunos de ellos van a ser explorados muy pronto en compañía de los oyentes.
Será el viernes 17 de octubre a partir de las 18.30 h, cuando se grabará una edición especial del programa con público en el Garden Café del Casino Solvay en Barreda, Cantabria. Miguel Blanco y su equipo nos invitarán a viajar a Marte, habrá música con Marcos Bárcena, magia con Raúl Alegría y muchas sorpresas más.
La entrada es gratuita hasta completar aforo. Si estás interesado en asistir, apúntate escribiendo a la dirección de correo electrónico juangomezespacioenblanco@gmail.com o por WhatsApp en el número 633505011.
No faltes a la cita, ¡los misterios te esperan!
Más de 40 años de misterio
Espacio en blanco es el programa de misterio más legendario de la radio española. Comenzó su andadura en Radio Cadena Española en 1983. Durante más de cuatro décadas ha llenado las ondas de temas únicos que han abierto a la audiencia las puertas de otros mundos.
Un hito en la historia del programa fue la convocatoria en 1989 de una alerta OVNI en el Parque Nacional de las Cañadas del Teide, en Tenerife, una cita que logró reunir a más de 40.000 personas. Además, ha recibido las visitas de especialistas de la talla de Raymond Moody, Daniel Brinkley y Marilyn Roosner, entre otros.
Su director y presentador, Miguel Blanco, está considerado como una leyenda viva del mundo del misterio y ha visitado más de 140 países en todo el mundo persiguiendo enigmas por todo el planeta.
En su actual etapa en Radio Nacional, que comenzó en 2008, el programa ha superado las mil emisiones y ha conseguido realizar dos ediciones históricas: dentro de la Gran Pirámide de Egipto y desde el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén.